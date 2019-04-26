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Posted 26 апреля 2019, 05:57

Published 26 апреля 2019, 05:57

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Застолье в кругу семьи закончилось для омича смертью от ножевого ранения

Застолье в кругу семьи закончилось для омича смертью от ножевого ранения

26 апреля 2019, 05:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Страх и ненависть
В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя села Борисовское Шербакульского района. Он подозревается в убийстве сожителя своей сестры, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ России по Омской области.

Тело 63-летнего сельчанина было обнаружено накануне, 25 апреля, около десяти часов вечера в частном доме. По подозрению в убийстве был задержан брат сожительницы погибшего мужчины.

По версии следствия, омичи распивали спиртные напитки, когда между ними возник конфликт. В результате ссоры один из них схватил нож и нанес ранение второму.

С места преступления специалисты изъяли нож и другие вещественные доказательства. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

#Страх и ненависть#Общество#Ножевое ранение#Убийство
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