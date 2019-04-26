Застолье в кругу семьи закончилось для омича смертью от ножевого ранения

Posted 26 апреля 2019, 05:57
Published 26 апреля 2019, 05:57
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Тело 63-летнего сельчанина было обнаружено накануне, 25 апреля, около десяти часов вечера в частном доме. По подозрению в убийстве был задержан брат сожительницы погибшего мужчины.
По версии следствия, омичи распивали спиртные напитки, когда между ними возник конфликт. В результате ссоры один из них схватил нож и нанес ранение второму.
С места преступления специалисты изъяли нож и другие вещественные доказательства. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.