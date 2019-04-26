За день двое мотоциклистов попали в больницу после ДТП на улицах Омска

Немногим позже, около 14 часов, также случилось ДТП с участием мотоциклиста. По сообщению ведомства, авария случилась на улице 10 лет Октября: 57-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в мотоцикл Yamaha, который двигался в попутном направлении. 34-летнего мотоциклиста также доставили в медучреждение.