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Posted 26 апреля 2019, 11:22

Published 26 апреля 2019, 11:22

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

За день двое мотоциклистов попали в больницу после ДТП на улицах Омска

За день двое мотоциклистов попали в больницу после ДТП на улицах Омска

26 апреля 2019, 11:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омской Госавтоинспекции рассказали, что за первую половину дня в городе случилось два ДТП, в которых пострадали мотоциклисты.

Сегодня, около 11 часов дня, в Кировском округе Омска в мотоцикл KAYO на нерегулируемом перекрестке въехал 55-летний водитель автомобиля LEXUS. По данным Госавтоинспекции, 27-летнего мотоциклиста с травмами доставили в медучреждение.

Немногим позже, около 14 часов, также случилось ДТП с участием мотоциклиста. По сообщению ведомства, авария случилась на улице 10 лет Октября: 57-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в мотоцикл Yamaha, который двигался в попутном направлении. 34-летнего мотоциклиста также доставили в медучреждение.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили, что по обоим случаям полицейские проводят проверку, в ходе которой выяснятся все детали и обстоятельства случившегося.

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