За день двое мотоциклистов попали в больницу после ДТП на улицах Омска

Posted 26 апреля 2019, 11:22
Published 26 апреля 2019, 11:22
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Сегодня, около 11 часов дня, в Кировском округе Омска в мотоцикл KAYO на нерегулируемом перекрестке въехал 55-летний водитель автомобиля LEXUS. По данным Госавтоинспекции, 27-летнего мотоциклиста с травмами доставили в медучреждение.
Немногим позже, около 14 часов, также случилось ДТП с участием мотоциклиста. По сообщению ведомства, авария случилась на улице 10 лет Октября: 57-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в мотоцикл Yamaha, который двигался в попутном направлении. 34-летнего мотоциклиста также доставили в медучреждение.
В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили, что по обоим случаям полицейские проводят проверку, в ходе которой выяснятся все детали и обстоятельства случившегося.