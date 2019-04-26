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Posted 26 апреля 2019, 03:22

Published 26 апреля 2019, 03:22

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске сдали долгострой на улице Куйбышева

В Омске сдали долгострой на улице Куйбышева

26 апреля 2019, 03:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во вторник, 23 апреля, в Омске подписаны акты о соответствии дома, расположенного по адресу улица Куйбышева, 113/1, всем строительным нормам и подключении его к городским коммунальным услугам. Дом, строительство которого должно было завершиться в 2016 году, наконец сдан, сообщили в прокуратуре Омской области.

Возведением дома с привлечением средств участников долевого строительства занималось ООО «Норматив-Инвест», однако к четвертому кварталу 2016 года омичи так и не получили ключи от своих новых квартир.

В ситуацию вмешалась прокуратура, которая вела постоянный контроль за ситуацией, стимулируя застройщика исполнить взятые на себя обязательства. В ближайшее время собственники жилых помещений смогут въехать в новые квартиры.

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