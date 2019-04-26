В Омске сдали долгострой на улице Куйбышева

Posted 26 апреля 2019, 03:22
Published 26 апреля 2019, 03:22
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Возведением дома с привлечением средств участников долевого строительства занималось ООО «Норматив-Инвест», однако к четвертому кварталу 2016 года омичи так и не получили ключи от своих новых квартир.
В ситуацию вмешалась прокуратура, которая вела постоянный контроль за ситуацией, стимулируя застройщика исполнить взятые на себя обязательства. В ближайшее время собственники жилых помещений смогут въехать в новые квартиры.