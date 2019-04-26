В Омске сдали долгострой на улице Куйбышева

Во вторник, 23 апреля, в Омске подписаны акты о соответствии дома, расположенного по адресу улица Куйбышева, 113/1, всем строительным нормам и подключении его к городским коммунальным услугам. Дом, строительство которого должно было завершиться в 2016 году, наконец сдан, сообщили в прокуратуре Омской области.

Возведением дома с привлечением средств участников долевого строительства занималось ООО «Норматив-Инвест», однако к четвертому кварталу 2016 года омичи так и не получили ключи от своих новых квартир. В ситуацию вмешалась прокуратура, которая вела постоянный контроль за ситуацией, стимулируя застройщика исполнить взятые на себя обязательства. В ближайшее время собственники жилых помещений смогут въехать в новые квартиры.