В Омске грузовик насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

Posted 26 апреля 2019, 12:25
Published 26 апреля 2019, 12:25
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Авария случилась сегодня, около 15:25 часов, на улице Горячева в Нефтяниках. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что 30-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «ГАЗ» двигался по междворовому проезду задним ходом. В это время в проезде находилась 82-летняя женщина.
Омичка попала под колеса грузовика и скончалась на месте аварии до приезда медиков. Обстоятельства и причины произошедшего выяснят полицейские в ходе проверки, сообщили в ведомстве.