В Омске грузовик насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

Авария случилась сегодня, около 15:25 часов, на улице Горячева в Нефтяниках. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что 30-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «ГАЗ» двигался по междворовому проезду задним ходом. В это время в проезде находилась 82-летняя женщина.