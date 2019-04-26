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Posted 26 апреля 2019, 12:25

Published 26 апреля 2019, 12:25

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске грузовик насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

В Омске грузовик насмерть сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

26 апреля 2019, 12:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пенсионерка скончалась под колесами грузовика, когда тот сдавал назад, рассказали в омской Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня, около 15:25 часов, на улице Горячева в Нефтяниках. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что 30-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «ГАЗ» двигался по междворовому проезду задним ходом. В это время в проезде находилась 82-летняя женщина.

Омичка попала под колеса грузовика и скончалась на месте аварии до приезда медиков. Обстоятельства и причины произошедшего выяснят полицейские в ходе проверки, сообщили в ведомстве.

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