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Posted 26 апреля 2019, 05:59

Published 26 апреля 2019, 05:59

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Подарок переизбранному Мецлеру: воды в Калачинске не будет до вечера

Подарок переизбранному Мецлеру: воды в Калачинске не будет до вечера

26 апреля 2019, 05:59
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В Калачинске сегодня как минимум до 18 часов не будет холодной воды. Об этом Городу55 сообщил глава Калачинского муниципального района Фридрих Мецлер.

По его словам, причина отключения воды – авария на городской канализационно-насосной станции.

«Поломалось оборудование на станции. Как только неисправность будет устранена, воду начнем подавать. Сейчас на станции работают специалисты. Пока конкретно сказать, когда включим воду, не могу - предварительно до 18 часов воды не будет», - сказал Мецлер.

Стоит добавить, что коммунальная авария в Калачинске случилась на следующий день после переизбрания Фридриха Мецлера на пост главы Калачинского муниципального района. 25 апреля депутаты районного совета большинством голосов проголосовали за его кандидатуру.

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