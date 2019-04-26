Подарок переизбранному Мецлеру: воды в Калачинске не будет до вечера

Posted 26 апреля 2019, 05:59
Published 26 апреля 2019, 05:59
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
По его словам, причина отключения воды – авария на городской канализационно-насосной станции.
«Поломалось оборудование на станции. Как только неисправность будет устранена, воду начнем подавать. Сейчас на станции работают специалисты. Пока конкретно сказать, когда включим воду, не могу - предварительно до 18 часов воды не будет», - сказал Мецлер.
Стоит добавить, что коммунальная авария в Калачинске случилась на следующий день после переизбрания Фридриха Мецлера на пост главы Калачинского муниципального района. 25 апреля депутаты районного совета большинством голосов проголосовали за его кандидатуру.