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Posted 26 апреля 2019, 03:51

Published 26 апреля 2019, 03:51

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омские госавтоинспекторы с помощью «КамАЗа» доставали Chevrolet из кювета

Омские госавтоинспекторы с помощью «КамАЗа» доставали Chevrolet из кювета

26 апреля 2019, 03:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 25 апреля, около 10 часов утра в Омске на улице 6-я Станционная сотрудники ДПС помогли местной жительнице вытащить из кювета автомобиль марки Chevrolet. Омичка не справилась с управлением на размытой дождем обочине, сообщается в группе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации рассказывает, что находилась в состоянии «легкого шока» и сотрудники омской Госавтоинспекции взяли ситуацию в свои руки. Они перекрыли дорогу, остановили «КамАЗ» и на двух тросах вытащили Chevrolet из кювета.

На этом помощь ДПС не закончилась. Сотрудник ведомства сел за руль автомобиля, чтобы убедиться в его исправности. Омичка выражает огромную благодарность сотрудникам УГИБДД и тем, кто еще принимал участие в извлечении машины — водителям белой «ГАЗели» и «КамАЗа».

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