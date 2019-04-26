Омские госавтоинспекторы с помощью «КамАЗа» доставали Chevrolet из кювета

Posted 26 апреля 2019, 03:51
Published 26 апреля 2019, 03:51
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Автор публикации рассказывает, что находилась в состоянии «легкого шока» и сотрудники омской Госавтоинспекции взяли ситуацию в свои руки. Они перекрыли дорогу, остановили «КамАЗ» и на двух тросах вытащили Chevrolet из кювета.
На этом помощь ДПС не закончилась. Сотрудник ведомства сел за руль автомобиля, чтобы убедиться в его исправности. Омичка выражает огромную благодарность сотрудникам УГИБДД и тем, кто еще принимал участие в извлечении машины — водителям белой «ГАЗели» и «КамАЗа».