gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2019, 05:43

Published 26 апреля 2019, 05:43

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омичи попались на ложных показаниях в суде по делу о незаконной рубке леса

Омичи попались на ложных показаниях в суде по делу о незаконной рубке леса

26 апреля 2019, 05:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Двоим жителям села Могильно-Посельское Большереченского района Омской области, мужчинам 35 и 60 лет, грозит до трех месяцев ареста за дачу ложных показаний в суде по делу о незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба ОМВД России по Большереченскому району.

Омичей привлекали в качестве свидетелей при расследовании уголовного дела. Оба жителя стали невольными соучастниками преступления — их общий знакомый попросил помочь перевезти свежеспиленные деревья, убедив сельчан, что имеет на это необходимое разрешение.

Однако мужчины были остановлены участковым полицейским, который и выявил факт преступления. Сельчане рассказали все обстоятельства случившегося, но затем отказались от своих показаний в суде, заявив, что перевозили лес с другой деляны.

На основании ложных показаний обвиняемый был оправдан. Тем не менее прокурор обжаловал приговор и доказал причастность мужчины к незаконной рубке деревьев на сумму почти 100 тыс рублей.

В связи с этим показания, данные его знакомыми, были признаны ложными и в отношении омичей возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика