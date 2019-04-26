Омичи попались на ложных показаниях в суде по делу о незаконной рубке леса

Posted 26 апреля 2019, 05:43
Published 26 апреля 2019, 05:43
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Омичей привлекали в качестве свидетелей при расследовании уголовного дела. Оба жителя стали невольными соучастниками преступления — их общий знакомый попросил помочь перевезти свежеспиленные деревья, убедив сельчан, что имеет на это необходимое разрешение.
Однако мужчины были остановлены участковым полицейским, который и выявил факт преступления. Сельчане рассказали все обстоятельства случившегося, но затем отказались от своих показаний в суде, заявив, что перевозили лес с другой деляны.
На основании ложных показаний обвиняемый был оправдан. Тем не менее прокурор обжаловал приговор и доказал причастность мужчины к незаконной рубке деревьев на сумму почти 100 тыс рублей.
В связи с этим показания, данные его знакомыми, были признаны ложными и в отношении омичей возбуждено уголовное дело.