Новым президентом омского союза риэлторов стала Надежда Сасакина

Posted 26 апреля 2019, 03:27
Published 26 апреля 2019, 03:27
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Президент омского союза риэлторов был переизбран еще 4 апреля на общем собрании участников некоммерческой организации. Теперь кандидатура Надежды Сасакиной официально утверждена и зарегистрирована в качестве главы союза.
Стоит отметить, что, несмотря на внесение изменений в юридические документы, информация о руководстве омского союза риэлторов на официальном сайте организации еще не обновлена и там по-прежнему в лице президента значится Елена Татаринова.