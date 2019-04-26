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Posted 26 апреля 2019, 03:27

Published 26 апреля 2019, 03:27

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Новым президентом омского союза риэлторов стала Надежда Сасакина

Новым президентом омского союза риэлторов стала Надежда Сасакина

26 апреля 2019, 03:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В среду, 24 апреля, генеральный директор агентства недвижимости «Город солнца» Надежда Сасакина официально стала новым президентом омского союза риэлторов. Ее имя было внесено в ЕГРЮЛ вместо бывшего руководителя — гендиректора агентства «Держава» Елены Татариновой.

Президент омского союза риэлторов был переизбран еще 4 апреля на общем собрании участников некоммерческой организации. Теперь кандидатура Надежды Сасакиной официально утверждена и зарегистрирована в качестве главы союза.

Стоит отметить, что, несмотря на внесение изменений в юридические документы, информация о руководстве омского союза риэлторов на официальном сайте организации еще не обновлена и там по-прежнему в лице президента значится Елена Татаринова.

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