Новую арену в Омске построят на месте снесенной

Posted 26 апреля 2019, 14:01
Published 26 апреля 2019, 14:01
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Крылов рассказал, что решение строить новую арену приняли после нескольких серьезных экспертиз.
Первый моментом, который учитывают при планировке новой арены, — это вместимость. Предполагается, что новый дворец будет рассчитан на 12 тыс зрителей. Вторым стало удобство планировки арены и ее «чаши» — за основу в разработке проекта была взята арена в Астане, ныне Нур-Султане, которую Крылов считает идеальной с точки зрения просмотра хоккея. Третьим принципом стало удобство для зрителей с точки зрения входа-выхода - их будет несколько со всех сторон здания.
«По моим ощущениям, на стройку должны выйти в начале следующего года. Место то же самое. Проблема арены не в месте, а в самой стройке», — отметил Крылов.
Он также пояснил, что стройка частично будет финансироваться из федерального бюджета. Ранее появилась информация о том, что часть расходов возьмет на себя «Газпром нефть», однако, по его словам, самостоятельно компания «не осилит строительство».
Конкретная сумма, которая уйдет на строительство новой арены, пока неизвестна, как и неизвестен и будущий архитектурный облик. Однако проект обещают показать в ближайшее время.
В августе 2018 года «Арену Омск» закрыли из-за аварийного состояния. Ремонтные работы планировалось начать в 2019 году, а завершить – к 2023 году, к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Однако уже в апреле стало известно, что арену начали разбирать изнутри.