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Posted 26 апреля 2019, 14:01

Published 26 апреля 2019, 14:01

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Новую арену в Омске построят на месте снесенной

Новую арену в Омске построят на месте снесенной

26 апреля 2019, 14:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о планах строительства нового ледового дворца в родном городе «ястребов».

Крылов рассказал, что решение строить новую арену приняли после нескольких серьезных экспертиз.

Первый моментом, который учитывают при планировке новой арены, это вместимость. Предполагается, что новый дворец будет рассчитан на 12 тыс зрителей. Вторым стало удобство планировки арены и ее «чаши» — за основу в разработке проекта была взята арена в Астане, ныне Нур-Султане, которую Крылов считает идеальной с точки зрения просмотра хоккея. Третьим принципом стало удобство для зрителей с точки зрения входа-выхода - их будет несколько со всех сторон здания.

«По моим ощущениям, на стройку должны выйти в начале следующего года. Место то же самое. Проблема арены не в месте, а в самой стройке», — отметил Крылов.

Он также пояснил, что стройка частично будет финансироваться из федерального бюджета. Ранее появилась информация о том, что часть расходов возьмет на себя «Газпром нефть», однако, по его словам, самостоятельно компания «не осилит строительство».

Конкретная сумма, которая уйдет на строительство новой арены, пока неизвестна, как и неизвестен и будущий архитектурный облик. Однако проект обещают показать в ближайшее время.

В августе 2018 года «Арену Омск» закрыли из-за аварийного состояния. Ремонтные работы планировалось начать в 2019 году, а завершить – к 2023 году, к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Однако уже в апреле стало известно, что арену начали разбирать изнутри.

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