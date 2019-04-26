Новую арену в Омске построят на месте снесенной

Первый моментом, который учитывают при планировке новой арены, — это вместимость. Предполагается, что новый дворец будет рассчитан на 12 тыс зрителей. Вторым стало удобство планировки арены и ее «чаши» — за основу в разработке проекта была взята арена в Астане, ныне Нур-Султане, которую Крылов считает идеальной с точки зрения просмотра хоккея. Третьим принципом стало удобство для зрителей с точки зрения входа-выхода - их будет несколько со всех сторон здания.