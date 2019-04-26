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Posted 26 апреля 2019, 10:58

Published 26 апреля 2019, 10:58

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

К светофору на перекрестке по улице 21-я Амурская добавят стрелку направо

К светофору на перекрестке по улице 21-я Амурская добавят стрелку направо

26 апреля 2019, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центральном районе Омска разгрузят проблемный светофор. Изменения введут с 21 мая этого года и коснутся они проезда на перекрестке на перекрестке улиц 21-й Амурской, 4-й Челюскинцев и 33-й Северной.

В городском департаменте транспорта пояснили, что к светофору по улице 4-й Челюскинцев добавят стрелку направо, что позволит увеличить время движения транспорта. Оно будет разрешено дополнительно в фазе светофора, когда автомобили двигаются со стороны путепровода по улице 21-я Амурская.

Также изменится и порядок фаз в работе светофоров. Во время первой фазы будет разрешено движение автомобилей по 21-й Амурской со стороны улицы 27-й Северной, пешеходы в это время смогут перейти дорогу от дома № 11 по улице 21-й Амурской до островка безопасности.

В течение второй фазы автомобилям будет разрешено двигаться по улице 21-й Амурской со стороны путепровода, поворачивать направо с улицы 4-й Челюскинцев, а пешеходы будут переходить 21-ю Амурскую от от дома № 12 до островка безопасности.

Третья фаза предусматривает движение транспорта по улице 33-й Северной и 4-й Челюскинцев во всех направлениях, а также движение пешеходов через проезжую часть по улице 21-й Амурской от дома № 12 и дома № 33/3 до островка безопасности. Четвертая фаза останется выделенной для пешеходов.

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