К светофору на перекрестке по улице 21-я Амурская добавят стрелку направо

Posted 26 апреля 2019, 10:58
Published 26 апреля 2019, 10:58
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
В городском департаменте транспорта пояснили, что к светофору по улице 4-й Челюскинцев добавят стрелку направо, что позволит увеличить время движения транспорта. Оно будет разрешено дополнительно в фазе светофора, когда автомобили двигаются со стороны путепровода по улице 21-я Амурская.
Также изменится и порядок фаз в работе светофоров. Во время первой фазы будет разрешено движение автомобилей по 21-й Амурской со стороны улицы 27-й Северной, пешеходы в это время смогут перейти дорогу от дома № 11 по улице 21-й Амурской до островка безопасности.
В течение второй фазы автомобилям будет разрешено двигаться по улице 21-й Амурской со стороны путепровода, поворачивать направо с улицы 4-й Челюскинцев, а пешеходы будут переходить 21-ю Амурскую от от дома № 12 до островка безопасности.
Третья фаза предусматривает движение транспорта по улице 33-й Северной и 4-й Челюскинцев во всех направлениях, а также движение пешеходов через проезжую часть по улице 21-й Амурской от дома № 12 и дома № 33/3 до островка безопасности. Четвертая фаза останется выделенной для пешеходов.