К светофору на перекрестке по улице 21-я Амурская добавят стрелку направо

Также изменится и порядок фаз в работе светофоров. Во время первой фазы будет разрешено движение автомобилей по 21-й Амурской со стороны улицы 27-й Северной, пешеходы в это время смогут перейти дорогу от дома № 11 по улице 21-й Амурской до островка безопасности.