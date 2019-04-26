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Posted 26 апреля 2019, 12:09

Published 26 апреля 2019, 12:09

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Доходы консолидированного бюджета Омской области перевалили за 100 млрд

Доходы консолидированного бюджета Омской области перевалили за 100 млрд

26 апреля 2019, 12:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Итоги исполнения консолидированного бюджета региона в 2018 году подвели сегодня, 26 апреля, на заседании Министерства финансов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В совокупности, по данным Министерства, доходы областного бюджета и бюджета муниципальных районов впервые составили 102.4 млрд рублей. В сравнении с уровнем 2017 года эта цифра увеличилась на 14.7 млрд рублей, или 16.7%. Отмечается, что отметка в 100 млрд рублей была преодолена впервые.

Профицитным в 2018 году оказался не только бюджет Омска и Омской области, но и бюджет 21 района: сэкономить удалось 2.6 млрд рублей. В 2017 году этим могли похвастаться только два района.

Глава регионального Минфина Вадим Чеченко подчеркнул, что на всех уровнях необходимо выверять все расходы и искать наиболее выгодные финансовые решения. Каждое муниципальное образование должно совершенствовать формирование бюджета и исполнение местных бюджетов, чтобы в дальнейшем развивать налоговый потенциал территории.

Он отметил, что в сравнении с предыдущим годом на 4.2 млрд рублей вырос объем безвозмездных поступлений в местные бюджеты. Также за районами по решению главы региона был закреплен дополнительный источник дохода — 10% от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения. Только благодаря этому, по словам Чеченко, местные бюджеты пополнились 388 млн рублей.

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