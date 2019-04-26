Доходы консолидированного бюджета Омской области перевалили за 100 млрд

Он отметил, что в сравнении с предыдущим годом на 4.2 млрд рублей вырос объем безвозмездных поступлений в местные бюджеты. Также за районами по решению главы региона был закреплен дополнительный источник дохода — 10% от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения. Только благодаря этому, по словам Чеченко, местные бюджеты пополнились 388 млн рублей.