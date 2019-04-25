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Posted 25 апреля 2019, 10:51

Published 25 апреля 2019, 10:51

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске 74-летний пассажир требовал оштрафовать его за безбилетный проезд

В Омске 74-летний пассажир требовал оштрафовать его за безбилетный проезд

25 апреля 2019, 10:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Как рассказали в пресс-службе омской Росгвардии, один из маршрутных автобусов пришлось остановить, потому что пожилой пассажир отказался платить за проезд и настаивал на штрафе. Происходящее он снимал на камеру.

На кнопку тревожной сигнализации в одном из городских автобусов нажал кондуктор 24 апреля, около 13 часов. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что сигнал им поступил из-за нарушающего порядок пенсионера.

В салоне микроавтобуса на момент инцидента находилось несколько пассажиров, одним из которых был 74-летний мужчина, снимающий происходящее на телефон. Кондуктор рассказала росгвардейцам, что на предыдущей остановке пенсионер вошел в автобус, отказался покупать проездной билет и потребовал пригласить контроллера, чтобы тот оштрафовал его за безбилетный проезд. На требование кондуктора покинуть салон омич никак не реагировал.

Из-за бунтующего мужчины автобус пришлось остановить, поэтому другие пассажиры начали возмущаться и предлагали купить ему билет. Мужчина отказался платить за проезд даже после того, как на место прибыл директор пассажирского предприятия и напомнил ему о его обязанностях об оплате проезда. После очередного отказа директор ПП написал на пенсионера заявление о том, что он мешал работе общественного транспорта.

Пожилой пассажир прекратил видеосъемку и покинул салон только после того, как на место прибыли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе ведомства уточнили, что материалы по этому происшествию передали сотрудникам полиции для принятия процессуального решения.

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