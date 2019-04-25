В Омске 74-летний пассажир требовал оштрафовать его за безбилетный проезд

Из-за бунтующего мужчины автобус пришлось остановить, поэтому другие пассажиры начали возмущаться и предлагали купить ему билет. Мужчина отказался платить за проезд даже после того, как на место прибыл директор пассажирского предприятия и напомнил ему о его обязанностях об оплате проезда. После очередного отказа директор ПП написал на пенсионера заявление о том, что он мешал работе общественного транспорта.