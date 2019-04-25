gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2019, 11:58

Published 25 апреля 2019, 11:58

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Въезд в Чернолучье и Красноярку перекроют на все лето

Въезд в Чернолучье и Красноярку перекроют на все лето

25 апреля 2019, 11:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Министерстве строительства Омской области подготовили проект приказа, согласно которому движение по дорогам у Чернолучья будет запрещено в течение всего лета.

Временное ограничение движения по автомобильной дороге Омск — Красноярка и подъезду к селу Чернолучье введут с 1 июня по 31 августа 2019 года. Сделано это будет «в целях обеспечения безопасности дорожного движения в летний период в границах лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения».

На летний период в границах Чернолучья будут установлены шлагбаумы и дорожные знаки. Работы будут проводиться Управлением дорожного хозяйства Омской области.

В документе отмечается, что ограничение не будет распространяться на работников, жителей и посетителей оздоровительных местностей, а также на транспортировку пассажиров, перевозку продуктов, животных, лекарств и других важных грузов, в том числе материалов для проведения ремонтных работ.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика