Въезд в Чернолучье и Красноярку перекроют на все лето

Posted 25 апреля 2019, 11:58
Published 25 апреля 2019, 11:58
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Временное ограничение движения по автомобильной дороге Омск — Красноярка и подъезду к селу Чернолучье введут с 1 июня по 31 августа 2019 года. Сделано это будет «в целях обеспечения безопасности дорожного движения в летний период в границах лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения».
На летний период в границах Чернолучья будут установлены шлагбаумы и дорожные знаки. Работы будут проводиться Управлением дорожного хозяйства Омской области.
В документе отмечается, что ограничение не будет распространяться на работников, жителей и посетителей оздоровительных местностей, а также на транспортировку пассажиров, перевозку продуктов, животных, лекарств и других важных грузов, в том числе материалов для проведения ремонтных работ.