Школьников Омска познакомят с казахской культурой

«На протяжении более 15 лет Северная СОШ Иртышского района активно сотрудничает со школами Омской области. На этот раз педагоги посетили среднюю общеобразовательную школа № 97 имени Л.Г. Полищук. В результате были достигнуты различные договоренности, в том числе подписан меморандум об открытии центра казахской культуры. Документ также предполагает расширение сетевого сообщества приграничных школ Иртышского района и Омской области», — рассказали изданию в районном отделе образования.