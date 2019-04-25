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Posted 25 апреля 2019, 12:20

Published 25 апреля 2019, 12:20

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Школьников Омска познакомят с казахской культурой

Школьников Омска познакомят с казахской культурой

25 апреля 2019, 12:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Меморандум об открытии центра казахской культуры в одной из школ города подписали директора школ Омска и Иртышского района Павлодарской области, сообщает «Pavlodarnews.kz».

В отделе образования Иртышского района изданию пояснили, что соглашение было подписано во время рабочей поездки делегации педагогов в Омскую область.

«На протяжении более 15 лет Северная СОШ Иртышского района активно сотрудничает со школами Омской области. На этот раз педагоги посетили среднюю общеобразовательную школа № 97 имени Л.Г. Полищук. В результате были достигнуты различные договоренности, в том числе подписан меморандум об открытии центра казахской культуры. Документ также предполагает расширение сетевого сообщества приграничных школ Иртышского района и Омской области», — рассказали изданию в районном отделе образования.

В финале встречи руководитель Иртышского районного отдела образования Самал Кадырова вручила омским школьникам игру «Казахское ханство» — с помощью нее дети познакомятся с историей соседнего государства.

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