Школьников Омска познакомят с казахской культурой

Posted 25 апреля 2019, 12:20
Published 25 апреля 2019, 12:20
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
В отделе образования Иртышского района изданию пояснили, что соглашение было подписано во время рабочей поездки делегации педагогов в Омскую область.
«На протяжении более 15 лет Северная СОШ Иртышского района активно сотрудничает со школами Омской области. На этот раз педагоги посетили среднюю общеобразовательную школа № 97 имени Л.Г. Полищук. В результате были достигнуты различные договоренности, в том числе подписан меморандум об открытии центра казахской культуры. Документ также предполагает расширение сетевого сообщества приграничных школ Иртышского района и Омской области», — рассказали изданию в районном отделе образования.
В финале встречи руководитель Иртышского районного отдела образования Самал Кадырова вручила омским школьникам игру «Казахское ханство» — с помощью нее дети познакомятся с историей соседнего государства.