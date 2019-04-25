Рынок кредитов в Омске: всплеск потребзаймов и падение ипотеки

По данным Объединенного кредитного бюро, для марта 2019 года характерно продолжение роста объемов кредитования наличными в Омске. Правда, не такими темпами, как в начале года. Если в январе 2019 года объем выданных кредитов подскочил на 46% по сравнению с январем 2018 года, то в марте спрос пошел на спад, но все равно остался в плюсе – рост 30%. Всего в марте 2019 года выдано 20 087 кредитов наличкой на общую сумму 4.8 млрд рублей. В прошлом году в этом месяце выдали чуть более 18 тыс кредитов на сумму 3.6 млрд рублей. Средний чек при кредитовании наличными в последнем месяце квартала 2019 года вырос на 17% до 238.3 тыс рублей.