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Posted 25 апреля 2019, 11:20

Published 25 апреля 2019, 11:20

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Рынок кредитов в Омске: всплеск потребзаймов и падение ипотеки

Рынок кредитов в Омске: всплеск потребзаймов и падение ипотеки

25 апреля 2019, 11:20
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Долговая нагрузка омичей в марте 2019 года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 8,5 млрд рублей, приводят данные специалисты Объединенного кредитного бюро.

При общей положительной динамике аналитики отмечают резкий рост интереса омичей к потребительским кредитам и такое же падение спроса на ипотеку.

Рекорды потребительского кредитования

По данным Объединенного кредитного бюро, для марта 2019 года характерно продолжение роста объемов кредитования наличными в Омске. Правда, не такими темпами, как в начале года. Если в январе 2019 года объем выданных кредитов подскочил на 46% по сравнению с январем 2018 года, то в марте спрос пошел на спад, но все равно остался в плюсе – рост 30%. Всего в марте 2019 года выдано 20 087 кредитов наличкой на общую сумму 4.8 млрд рублей. В прошлом году в этом месяце выдали чуть более 18 тыс кредитов на сумму 3.6 млрд рублей. Средний чек при кредитовании наличными в последнем месяце квартала 2019 года вырос на 17% до 238.3 тыс рублей.

Одну из причин продолжающейся активности омичей в сегменте наличного кредитования заведующий кафедрой экономического факультета ОмГУ Евгений Капогузов видит в необходимости ликвидации денежных разрывов в условиях падения реальных доходов омичей.

«Еще одно объяснение может быть связано с ростом конкуренции среди банков и снижением ставок, в результате чего происходят «технические перекредитования» и выдача новых кредитов на погашение старых, взятых на менее выгодных условиях», - говорит экономист.

В то же время в марте аналитики отметили существенный рост выдачи POS-кредитов, кредитов в точках продаж на приобретение бытовой техники - и по объему, и по количеству. В январе эксперты говорили о падении на 4%, в марте тренд резко поменялся - рост на 17%, при среднем чеке 28.2 тыс рублей.

«Это говорит о том, что жизнь не останавливается. Товары все равно покупают. Такая форма кредитования, по мнению омичей, менее опасная. Товар они берут сразу, а рассчитываются уже потом, – прокомментировал завкафедрой омского филиала Финансового университета при правительстве РФ Сергей Евсеенко. – Но такие кредиты тоже опасны. Их можно брать только в одном случае, когда у тебя доходы будут больше в следующем периоде. А если доходы не определены, этот кредит точно брать не надо».

Карточные долги и автокредиты

В сегменте кредитных карты эксперты обращают внимание на разнонаправленность тенденций. В количественном выражении число выданных кредиток уменьшилось по сравнению с мартом 2018 года на 4%, но по объему выданных сумм зафиксирован рост на 17%. При среднем кредите в 64.9 тыс рублей объем кредитования достиг почти 1 млрд рублей.

По мнению заведующего кафедрой «Региональная экономика и управление территориями» ОмГУ Олега Роя, мартовские данные по кредитным картам говорят только об одном – крайне низких показателях предыдущего периода.

«По кредитным картам сказывается эффект низкой базы. Рост объясняется тем, что на рынке превалируют короткие кредиты, длинные - людям невыгодны», - считает специалист.

На рынке выдачи автокредитов аналитики Объединенного кредитного бюро отмечают уверенный рост. В марте он составил 23% по сравнению с годом ранее. Общая сумма выданных средств на покупку автомобиля превысила 330 млн рублей, а средний размер кредита увеличился на 28%, достигнув 835 тыс рублей.

Ипотека в упадке

Единственное направление, где наблюдается отрицательная динамика – ипотечное кредитование. По количеству выданных жилищных кредитов уровень падения остановился на отметке в 17%. Общий объем кредитования в марте едва превысил 2 млрд рублей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Увеличился только средний размер кредита – на 28%, до 1.7 млн рублей.

Экономист Евгений Капогузов объясняет негативную ситуацию на омском рынке ипотеки следствием нескольких причин. В первую очередь – большим предложением жилья на рынке и низкой платежеспособностью населения.

«Объем ипотечного кредитования во многом зависит от двух факторов. Первое – от ожиданий домохозяйств роста цен на недвижимость. Но здесь у нас господствует рынок покупателя, так как построено очень много и предложение существенно превышает спрос. Второе – состояния платежеспособного спроса. Динамика доходов у нас стагнирующая», – сказал он.

В то же время у Омска есть еще один специфический фактор – отрицательное миграционное сальдо. «Это является наиболее существенной проблемой, приводящей к отрицательной динамике показателя по ипотеке», – подчеркнул эксперт.

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