Почти 2 300 омским многодетным родителям вернули налоги с земли и жилья

Posted 25 апреля 2019, 10:24
Published 25 апреля 2019, 10:24
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Жители региона, которые имеют трех и более детей, могут получить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м за один земельный участок. Вычет многодетные омичи могут оформить и по налогу на имущество в размере 5 кв. м в отношении квартиры, ее части или комнаты и 7 кв. м с жилого дома или его части в расчете на каждого ребенка. Вычет могут получить оба родителя.
В омской налоговой отмечают, что пенсионеры и предпенсионеры, инвалиды, многодетные родители, имеющие право на льготу, а также хозяева хозпостроек площадью не более 50 кв. м с налогового периода 2018 года не обязаны предоставлять заявление о льготе. Налоговые органы могут уточнить эти данные в ПФР, Росреестре, ГИБДД, соцзащите и ОМСУ.