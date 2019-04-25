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Posted 25 апреля 2019, 10:24

Published 25 апреля 2019, 10:24

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Почти 2 300 омским многодетным родителям вернули налоги с земли и жилья

Почти 2 300 омским многодетным родителям вернули налоги с земли и жилья

25 апреля 2019, 10:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области с налогового периода 2018 года около 2 300 многодетных омичей получили право на налоговые льготы. Об этом сегодня рассказали сотрудники УФНС России по Омской области на пресс-конференции.

Жители региона, которые имеют трех и более детей, могут получить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м за один земельный участок. Вычет многодетные омичи могут оформить и по налогу на имущество в размере 5 кв. м в отношении квартиры, ее части или комнаты и 7 кв. м с жилого дома или его части в расчете на каждого ребенка. Вычет могут получить оба родителя.

В омской налоговой отмечают, что пенсионеры и предпенсионеры, инвалиды, многодетные родители, имеющие право на льготу, а также хозяева хозпостроек площадью не более 50 кв. м с налогового периода 2018 года не обязаны предоставлять заявление о льготе. Налоговые органы могут уточнить эти данные в ПФР, Росреестре, ГИБДД, соцзащите и ОМСУ.

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