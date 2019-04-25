Почти 2 300 омским многодетным родителям вернули налоги с земли и жилья

Жители региона, которые имеют трех и более детей, могут получить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м за один земельный участок. Вычет многодетные омичи могут оформить и по налогу на имущество в размере 5 кв. м в отношении квартиры, ее части или комнаты и 7 кв. м с жилого дома или его части в расчете на каждого ребенка. Вычет могут получить оба родителя.