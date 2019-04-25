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Posted 25 апреля 2019, 06:08

Published 25 апреля 2019, 06:08

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омский депимущества прогоняет бизнесмена Ремизовича с городской земли

Омский депимущества прогоняет бизнесмена Ремизовича с городской земли

25 апреля 2019, 06:08
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Арбитражный суд Омской области рассматривает иск департамента имущественных отношений Омска к индивидуальному предпринимателю Владимиру Ремизовичу. Городские чиновники требуют от бизнесмена освободить земельный участок.

Как стало известно Городу55, речь в деле идет об участке 55:36:090302:3114, расположенном рядом с домом 6 на Красном переулке. Участок предназначен для размещения автостоянки. По мнению городских чиновников, Ремизович незаконно занял землю.

Владимир Ремизович известен как директор и совладелец нескольких коммерческих фирм, в том числе магазина «Сибирская охота», ООО «Ремизович» и ООО «Гемоомск» (работает вместе со своим братом Алексеем Ремизовичем). Также предприниматель известен как производитель окон, жалюзи и владелец «Чайханы» и «Айришпаба» в центре Омска.

Напомним, ранее суд приостанавливал работу спортивного клуба SuperClub, принадлежащего Ремизовичу. В итоге фитнес-центр оказался закрыт на месяц.

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