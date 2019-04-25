Омский депимущества прогоняет бизнесмена Ремизовича с городской земли

Владимир Ремизович известен как директор и совладелец нескольких коммерческих фирм, в том числе магазина «Сибирская охота», ООО «Ремизович» и ООО «Гемоомск» (работает вместе со своим братом Алексеем Ремизовичем). Также предприниматель известен как производитель окон, жалюзи и владелец «Чайханы» и «Айришпаба» в центре Омска.