Омский депимущества прогоняет бизнесмена Ремизовича с городской земли

Posted 25 апреля 2019, 06:08
Published 25 апреля 2019, 06:08
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Как стало известно Городу55, речь в деле идет об участке 55:36:090302:3114, расположенном рядом с домом 6 на Красном переулке. Участок предназначен для размещения автостоянки. По мнению городских чиновников, Ремизович незаконно занял землю.
Владимир Ремизович известен как директор и совладелец нескольких коммерческих фирм, в том числе магазина «Сибирская охота», ООО «Ремизович» и ООО «Гемоомск» (работает вместе со своим братом Алексеем Ремизовичем). Также предприниматель известен как производитель окон, жалюзи и владелец «Чайханы» и «Айришпаба» в центре Омска.
Напомним, ранее суд приостанавливал работу спортивного клуба SuperClub, принадлежащего Ремизовичу. В итоге фитнес-центр оказался закрыт на месяц.