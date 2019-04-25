Омичи ради страховой выплаты подстроили аварию между Mercedes и ВАЗом

Posted 25 апреля 2019, 04:24
Published 25 апреля 2019, 04:24
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Согласно версии следствия, 29 декабря 2018 года сообщники инсценировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и ВАЗ, затем пригласили аварийного комиссара для фиксации повреждений и самого факта аварии.
Однако получить страховую выплату фигурантам не удалось. После их обращения в страховую компанию ее агенты выявили факт инсценировки.
Омичи признали свою вину и возместили затраты страховщика на проведение транспортно-трасологической экспертизы. Далее в материалах дела будет разбираться суд.