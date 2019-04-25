Омичи ради страховой выплаты подстроили аварию между Mercedes и ВАЗом

Первомайский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении двоих жителей Любинского района и одного — города Омска. Их обвиняют в покушении на мошенничество в сфере автострахования, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Согласно версии следствия, 29 декабря 2018 года сообщники инсценировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и ВАЗ, затем пригласили аварийного комиссара для фиксации повреждений и самого факта аварии. Однако получить страховую выплату фигурантам не удалось. После их обращения в страховую компанию ее агенты выявили факт инсценировки. Омичи признали свою вину и возместили затраты страховщика на проведение транспортно-трасологической экспертизы. Далее в материалах дела будет разбираться суд.