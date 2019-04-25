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Posted 25 апреля 2019, 04:24

Published 25 апреля 2019, 04:24

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омичи ради страховой выплаты подстроили аварию между Mercedes и ВАЗом

Омичи ради страховой выплаты подстроили аварию между Mercedes и ВАЗом

25 апреля 2019, 04:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении двоих жителей Любинского района и одного — города Омска. Их обвиняют в покушении на мошенничество в сфере автострахования, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Согласно версии следствия, 29 декабря 2018 года сообщники инсценировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и ВАЗ, затем пригласили аварийного комиссара для фиксации повреждений и самого факта аварии.

Однако получить страховую выплату фигурантам не удалось. После их обращения в страховую компанию ее агенты выявили факт инсценировки.

Омичи признали свою вину и возместили затраты страховщика на проведение транспортно-трасологической экспертизы. Далее в материалах дела будет разбираться суд.

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