На организацию горячего питания в омских школах направят 28 млн рублей

Posted 25 апреля 2019, 02:03
Published 25 апреля 2019, 02:03
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Изменения касаются выделения субсидий Омску и области на организацию дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях допобразования в размере 6.5 млн и более 20 млн рублей соответственно.
Основной же объем субсидий в размере более 28 млн рублей направят на организацию горячего питания в школах города и районов Омской области. Распределение средств будет проходить по результатам конкурсного отбора среди районов.