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Posted 25 апреля 2019, 02:03

Published 25 апреля 2019, 02:03

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

На организацию горячего питания в омских школах направят 28 млн рублей

На организацию горячего питания в омских школах направят 28 млн рублей

25 апреля 2019, 02:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об изменениях, вносимых в программу «Развитие системы образования Омской области», рассказала первый заместитель министра образования региона Инна Елецкая на минувшем заседании омского правительства, сообщает «Омскрегион».

Изменения касаются выделения субсидий Омску и области на организацию дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях допобразования в размере 6.5 млн и более 20 млн рублей соответственно.

Основной же объем субсидий в размере более 28 млн рублей направят на организацию горячего питания в школах города и районов Омской области. Распределение средств будет проходить по результатам конкурсного отбора среди районов.

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