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Posted 25 апреля 2019, 15:07

Published 25 апреля 2019, 15:07

Modified 23 февраля 2022, 12:32

Updated 23 февраля 2022, 12:32

Холодильное оборудование и мягкая мебель для ресторанов и кафе

25 апреля 2019, 15:07
Успешная работа заведения общественного питания зависит от правильного выбора оборудования и оформления интерьера зала для приема посетителей.

Успешная работа заведения общественного питания во многом зависит от правильного выбора оборудования и оформления интерьера зала для приема посетителей. Современные производители предлагают большой ассортимент продукции, которая отличается прочностью, функциональностью, эстетичностью и доступной стоимостью. Приобрести ее можно в интернет-магазине, где посетителям гарантируется качественное обслуживание, а также оперативная доставка выбранных товаров.

Как подобрать оснащение для хранения продуктов

Для ресторанов и кафе производится холодильное оборудование, позволяющее устанавливать оптимальную температуру для хранения продуктов питания. Шоковую заморозку мяса или рыбы обеспечивают специальные шкафы. Это гарантирует длительное сбережение свежести ингредиентов для приготовления блюд. В заведениях быстрого питания повышенной популярностью пользуются компактные холодильные витрины. Они не только обеспечивают хранение продуктов, но и выполняют демонстрационную функцию. Для барных зон идеально подходят термические стеллажи, где можно располагать десерты и разнообразные напитки.

При выборе холодильного оборудования учитываются различные критерии. А именно:

  • габаритные размеры;
  • вместительность рабочей камеры;
  • функциональность;
  • качество использованных материалов;
  • дизайн;
  • стоимость.

Для торгующих заведений важно приобретать оснащение, которое позволяет осуществлять максимальную выкладку и экспозицию продукции.

Как правильно подбирать мягкую мебель для общепита

Главная задача владельцев ресторанов, кафе или пиццерий – обеспечить максимальную комфортность посетителей. Уютное оборудование зала позволяет получить максимальное расслабление и удовольствие от приятного проведения времени. Чтобы выбрать мягкую меблировку, можно воспользоваться услугами сайта www.klenmarket.ru/shop/furniture/myagkaya_mebel/. При необходимости здесь можно оформить заявку на изготовление предметов обстановки по индивидуальным эскизам.Стильная мебель подчеркивает неповторимый образ заведения. Для ее изготовления используются экологически чистые материалы, не нарушающие природный баланс в окружающей среде. Для удобства эксплуатации ножки мебели оборудуются мягкими накладками, которые надежно защищают напольную поверхность от возможного повреждения.

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