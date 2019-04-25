Депутаты засомневались в озвученных объемах вывезенного из Омска снега

Posted 25 апреля 2019, 00:45
Published 25 апреля 2019, 00:45
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
В связи с этим у депутатов Горсовета возник вопрос о достоверности озвучиваемого объема вывезенного из Омска снега. Как оказалось, он считается в кубометрах по количеству машин и на основе их вместимости.
Руководитель БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров попросил не сомневаться в предоставляемых учреждением цифрах и заверил, что в этом году систему ГЛОНАСС установят на всех машинах, задействованных в вывозе снега.
Также выяснилось, что Управление дорожного хозяйства было оштрафовано на 4 млн рублей за складирование снежных масс. При исследовании грунта в нем обнаружили вредные примеси. Чиновники до сих пор выплачивают штраф.