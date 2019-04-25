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Posted 25 апреля 2019, 00:45

Published 25 апреля 2019, 00:45

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Депутаты засомневались в озвученных объемах вывезенного из Омска снега

Депутаты засомневались в озвученных объемах вывезенного из Омска снега

25 апреля 2019, 00:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Только 60% спецтехники, занятой вывозом снега из Омска, оснащено системой ГЛОНАСС, выяснилось на минувшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

В связи с этим у депутатов Горсовета возник вопрос о достоверности озвучиваемого объема вывезенного из Омска снега. Как оказалось, он считается в кубометрах по количеству машин и на основе их вместимости.

Руководитель БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров попросил не сомневаться в предоставляемых учреждением цифрах и заверил, что в этом году систему ГЛОНАСС установят на всех машинах, задействованных в вывозе снега.

Также выяснилось, что Управление дорожного хозяйства было оштрафовано на 4 млн рублей за складирование снежных масс. При исследовании грунта в нем обнаружили вредные примеси. Чиновники до сих пор выплачивают штраф.

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