gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2019, 05:03

Published 24 апреля 2019, 05:03

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В Омске студенты сделали антивандальную остановку

В Омске студенты сделали антивандальную остановку

24 апреля 2019, 05:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омским студентам в качестве эксперимента выделили остановку общественного транспорта, чтобы превратить ее в непривлекательный для вандалов объект. Речь идет о расклейщиках объявлений и афиш, портящих внешний облик остановочных павильонов, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

Студенты предложили простую и оригинальную технологию покраски остановочных пунктов, которая не позволит расклейщикам с помощью скотча закреплять объявления и афиши. А приклеенная с помощью клея бумага легко снимается, а следы удаляются водой.

Суть технологии проста: в обычную краску добавляют песок и покрывают ею стенки павильона. За счет изменения структуры поверхности стенок сцепляющие возможности поверхности значительно уменьшаются.

Отмечено, что подобный эксперимент был проведен студентами из Челябинска. Покрасив остановку, молодежь месяц наблюдала за ней и обнаружила резкий спад интереса к объекту со стороны расклейщиков объявлений.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика