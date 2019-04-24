В Омске студенты сделали антивандальную остановку

Posted 24 апреля 2019, 05:03
Published 24 апреля 2019, 05:03
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Студенты предложили простую и оригинальную технологию покраски остановочных пунктов, которая не позволит расклейщикам с помощью скотча закреплять объявления и афиши. А приклеенная с помощью клея бумага легко снимается, а следы удаляются водой.
Суть технологии проста: в обычную краску добавляют песок и покрывают ею стенки павильона. За счет изменения структуры поверхности стенок сцепляющие возможности поверхности значительно уменьшаются.
Отмечено, что подобный эксперимент был проведен студентами из Челябинска. Покрасив остановку, молодежь месяц наблюдала за ней и обнаружила резкий спад интереса к объекту со стороны расклейщиков объявлений.