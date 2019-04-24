В Омске накрыли оптовых наркокурьеров из Бурятии

Оптовые наркокурьеры специально прибыли в Омск, чтобы заниматься распространением запрещенных веществ. В момент задержания при них обнаружили около 4 граммов синтетических наркотиков. Обыск в съемной квартире выявил еще свыше 340 граммов синтетики. Объехав сделанные фигурантами под Октябрьским и Фрунзенским мостами тайники, полицейские изъяли еще около 51 грамма наркотиков в виде закладок.