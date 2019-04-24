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Posted 24 апреля 2019, 04:10

Published 24 апреля 2019, 04:10

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В Омске накрыли оптовых наркокурьеров из Бурятии

В Омске накрыли оптовых наркокурьеров из Бурятии

24 апреля 2019, 04:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске сотрудники наркоконтроля поймали с поличным двоих 30-летних жителей Бурятии во время закладки наркосинтетики в тайники в районе улицы Сажинской Центрального округа, сообщает пресс-служба УНК УМВД России по Омской области.

Оптовые наркокурьеры специально прибыли в Омск, чтобы заниматься распространением запрещенных веществ. В момент задержания при них обнаружили около 4 граммов синтетических наркотиков. Обыск в съемной квартире выявил еще свыше 340 граммов синтетики. Объехав сделанные фигурантами под Октябрьским и Фрунзенским мостами тайники, полицейские изъяли еще около 51 грамма наркотиков в виде закладок.

В качестве доказательств к материалам дела приобщены электронные средства коммуникации с выходом в интернет для связи с куратором и организатором наркобизнеса, электронные весы со следами наркотиков и упаковочный материал.

В отношении жителей Бурятии возбуждено восемь уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

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