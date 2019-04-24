В Омске накрыли оптовых наркокурьеров из Бурятии

Posted 24 апреля 2019, 04:10
Published 24 апреля 2019, 04:10
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Оптовые наркокурьеры специально прибыли в Омск, чтобы заниматься распространением запрещенных веществ. В момент задержания при них обнаружили около 4 граммов синтетических наркотиков. Обыск в съемной квартире выявил еще свыше 340 граммов синтетики. Объехав сделанные фигурантами под Октябрьским и Фрунзенским мостами тайники, полицейские изъяли еще около 51 грамма наркотиков в виде закладок.
В качестве доказательств к материалам дела приобщены электронные средства коммуникации с выходом в интернет для связи с куратором и организатором наркобизнеса, электронные весы со следами наркотиков и упаковочный материал.
В отношении жителей Бурятии возбуждено восемь уголовных дел за покушение на сбыт наркотиков. В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.