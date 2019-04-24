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Posted 24 апреля 2019, 11:03

Published 24 апреля 2019, 11:03

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Схемы вывода 27 млн рублей из мехзавода «Калачинский» раскрыла налоговая

Схемы вывода 27 млн рублей из мехзавода «Калачинский» раскрыла налоговая

24 апреля 2019, 11:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Банкротящаяся компания, по данным Управления Федеральной налоговой службы по Омской области, пыталась вывести более 27 млн рублей через третьих лиц.

Подозрительную схему расчетов суд выявил во время рассмотрения уголовного дела о банкротстве ОАО «Мехзавод «Калачинский». Более 27 млн рублей были перечислены в обход расчетного счета в пользу подконтрольного лица должника в ущерб кредиторам. Налоговая служба обнаружила эту схему и подала заявление о признании сделок недействительными.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции согласились с налоговиками и признали, что сделки лишали всех кредиторов возможности получить деньги по своим требованиям, так как они были совершены во время неплатежеспособности предприятия.

Среди кредиторов, по данным Апелляционного суда, компании «Агротрак», «Русэкспорт», «Омсклидагромаш», «Назаровоагроснаб», «АГРИМАКС» и множество других.

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