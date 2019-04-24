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Posted 24 апреля 2019, 05:42

Published 24 апреля 2019, 05:42

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омские работодатели задолжали сотрудникам 50 млн рублей

Омские работодатели задолжали сотрудникам 50 млн рублей

24 апреля 2019, 05:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области размер задолженности по заработной плате составляет около 50 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Именно на такую сумму в суды поступило более 2 тыс. заявлений от работников омских организаций. Согласно статистике, около 85% подобных исков признаются обоснованными и прокуратура принимает необходимые меры для восстановления трудовых прав сотрудников предприятий.

Так, за истекший период 2019 года благодаря вмешательству ведомства погашены долги по заработной плате в размере 70 млн рублей.

Помимо задержки и невыплаты заработной платы прокурорские проверки выявили факты нарушений при ее начислении, выполнении требований о ее минимальном размере и окончательном расчете при увольнении.

Большинство случаев задержки заработной платы прокуратура объясняет финансовыми трудностями. Практически все эти предприятия находятся в стадии банкротства. Самый крупный долг перед сотрудниками накопила некая фармацевтическая компания — 2.9 млн рублей.

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