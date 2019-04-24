Омские работодатели задолжали сотрудникам 50 млн рублей

Posted 24 апреля 2019, 05:42
Published 24 апреля 2019, 05:42
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Именно на такую сумму в суды поступило более 2 тыс. заявлений от работников омских организаций. Согласно статистике, около 85% подобных исков признаются обоснованными и прокуратура принимает необходимые меры для восстановления трудовых прав сотрудников предприятий.
Так, за истекший период 2019 года благодаря вмешательству ведомства погашены долги по заработной плате в размере 70 млн рублей.
Помимо задержки и невыплаты заработной платы прокурорские проверки выявили факты нарушений при ее начислении, выполнении требований о ее минимальном размере и окончательном расчете при увольнении.
Большинство случаев задержки заработной платы прокуратура объясняет финансовыми трудностями. Практически все эти предприятия находятся в стадии банкротства. Самый крупный долг перед сотрудниками накопила некая фармацевтическая компания — 2.9 млн рублей.