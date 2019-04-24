Омич предстанет перед судом за нецензурные слова в адрес полицейских

Posted 24 апреля 2019, 03:35
Published 24 апреля 2019, 03:35
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Инцидент произошел 11 марта 2019 года у торгового центра «На Бархатовой». В утренние часы мужчина приставал к прохожим и ругался матом, когда в ситуацию вмешались представители правоохранительных органов.
Полицейские пригласили омича пройти с ними для составления административного протокола за мелкое хулиганство, однако в ответ получили отборную брань. К тому же мужчина стал распускать руки и хвататься за форменное обмундирование блюстителей порядка.
Стоит отметить, что в 2017 году омич уже проявлял неуважение к представителям власти и понес заслуженное наказание. Тогда ему пришлось провести пять месяцев на исправительных работах с удержанием 5% заработной платы в доход государства.