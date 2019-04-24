gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2019, 03:35

Published 24 апреля 2019, 03:35

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омич предстанет перед судом за нецензурные слова в адрес полицейских

Омич предстанет перед судом за нецензурные слова в адрес полицейских

24 апреля 2019, 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчине придется ответить за оскорбление представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Инцидент произошел 11 марта 2019 года у торгового центра «На Бархатовой». В утренние часы мужчина приставал к прохожим и ругался матом, когда в ситуацию вмешались представители правоохранительных органов.

Полицейские пригласили омича пройти с ними для составления административного протокола за мелкое хулиганство, однако в ответ получили отборную брань. К тому же мужчина стал распускать руки и хвататься за форменное обмундирование блюстителей порядка.

Стоит отметить, что в 2017 году омич уже проявлял неуважение к представителям власти и понес заслуженное наказание. Тогда ему пришлось провести пять месяцев на исправительных работах с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика