На форуме в Омске представят проект нового железнодорожного пути

Потенциальным инвестором проекта выступает Группа компаний «Каскат». Предварительный объем инвестиций оценивается в 22 млрд рублей. Предполагается, что строительство нового железнодорожного пути протяженностью 272 километра значительно сократит временные и финансовые затраты предприятий на поставку грузов. Сейчас перевозка грузов занимает 5 суток. После строительства нового железнодорожного пути время сократится до 14 часов.