На форуме в Омске представят проект нового железнодорожного пути

Posted 24 апреля 2019, 03:56
Published 24 апреля 2019, 03:56
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Потенциальным инвестором проекта выступает Группа компаний «Каскат». Предварительный объем инвестиций оценивается в 22 млрд рублей. Предполагается, что строительство нового железнодорожного пути протяженностью 272 километра значительно сократит временные и финансовые затраты предприятий на поставку грузов. Сейчас перевозка грузов занимает 5 суток. После строительства нового железнодорожного пути время сократится до 14 часов.
Для справки: Участок пути Иртышское — Кзыл-Ту явялется частью среднесибирской магистрали и составляет 167.65 километра, из них 109.85 километра пути находятся в собственности ОАО «РЖД».