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Posted 24 апреля 2019, 03:56

Published 24 апреля 2019, 03:56

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

На форуме в Омске представят проект нового железнодорожного пути

На форуме в Омске представят проект нового железнодорожного пути

24 апреля 2019, 03:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Омске ближайшей осенью, представят инвестиционный проект строительства железнодорожного пути на участке Иртышское — Кзыл-Ту, сообщили в Правительстве Омской области.

Потенциальным инвестором проекта выступает Группа компаний «Каскат». Предварительный объем инвестиций оценивается в 22 млрд рублей. Предполагается, что строительство нового железнодорожного пути протяженностью 272 километра значительно сократит временные и финансовые затраты предприятий на поставку грузов. Сейчас перевозка грузов занимает 5 суток. После строительства нового железнодорожного пути время сократится до 14 часов.

Для справки: Участок пути Иртышское — Кзыл-Ту явялется частью среднесибирской магистрали и составляет 167.65 километра, из них 109.85 километра пути находятся в собственности ОАО «РЖД».

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