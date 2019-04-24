Две жительницы Омска лишились 200 тыс рублей, продавая дачные домики

Posted 24 апреля 2019, 12:32
Published 24 апреля 2019, 12:32
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Первой в полицию обратилась жительница Кировского округа и рассказала, что на одном из интернет-сайтов разместила объявление о продаже дачного участка. Через некоторое время на объявление откликнулась незнакомка и изъявила желание приобрести участок без осмотра территории.
Собеседница пообещала внести предоплату в размере 15 тыс рублей, однако перед этим убедила омичку перевести ей на номер телефона некоторую сумму денег. Потерпевшая в ближайшем банкомате перевела 25 тыс с одного счета на другой, а после — на указанный незнакомкой номер телефона. Омичка обратилась в полицию только после того, как никто не вышел на связь.
Такое же заявление написала в полицию 80-летняя горожанка. Ей также позвонили по объявлению о продаже дачи и пообещали внести залог. В результате той же преступной схемы пенсионерка отдала мошенникам 170 тыс рублей.
Следователи возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Злоумышленникам грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.