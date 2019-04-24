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Posted 24 апреля 2019, 12:32

Published 24 апреля 2019, 12:32

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Две жительницы Омска лишились 200 тыс рублей, продавая дачные домики

Две жительницы Омска лишились 200 тыс рублей, продавая дачные домики

24 апреля 2019, 12:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В полицию обратились двое омичей и рассказали, что пострадали от действий мошенников, продавая дачные домики. В общей сумме, по данным УМВД России по Омской области, горожане перевели злоумышленникам почти 200 тыс рублей.

Первой в полицию обратилась жительница Кировского округа и рассказала, что на одном из интернет-сайтов разместила объявление о продаже дачного участка. Через некоторое время на объявление откликнулась незнакомка и изъявила желание приобрести участок без осмотра территории.

Собеседница пообещала внести предоплату в размере 15 тыс рублей, однако перед этим убедила омичку перевести ей на номер телефона некоторую сумму денег. Потерпевшая в ближайшем банкомате перевела 25 тыс с одного счета на другой, а после — на указанный незнакомкой номер телефона. Омичка обратилась в полицию только после того, как никто не вышел на связь.

Такое же заявление написала в полицию 80-летняя горожанка. Ей также позвонили по объявлению о продаже дачи и пообещали внести залог. В результате той же преступной схемы пенсионерка отдала мошенникам 170 тыс рублей.

Следователи возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Злоумышленникам грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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