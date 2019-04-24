Две жительницы Омска лишились 200 тыс рублей, продавая дачные домики

Собеседница пообещала внести предоплату в размере 15 тыс рублей, однако перед этим убедила омичку перевести ей на номер телефона некоторую сумму денег. Потерпевшая в ближайшем банкомате перевела 25 тыс с одного счета на другой, а после — на указанный незнакомкой номер телефона. Омичка обратилась в полицию только после того, как никто не вышел на связь.