В мэрии заявили, что омский транспорт полностью приспособлен для инвалидов

«Наверное, пресловутый человеческий фактор имеет место быть. От этого никуда не денешься. Нельзя сказать, что об этой проблеме не знают ответственные структуры. Нужно всегда говорить о конкретном случае. Может быть, это касается конкретного подвижного состава и конкретного человека, который бросает тень на всю систему», — приводит издание слова директора департамента общественных отношений и социальной политики Радмилы Мартыновой.