В мэрии заявили, что омский транспорт полностью приспособлен для инвалидов

Posted 23 апреля 2019, 13:50
Published 23 апреля 2019, 13:50
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Для инвалидов оборудованы 379 единиц общественного транспорта, или 46%, однако попасть в них не всегда удается. Как пишет издание, маломобильные горожане регулярно жалуются на то, что общественный транспорт останавливается либо в метре от остановки, либо за ограждением.
В мэрии согласились с тем, что такие жалобы периодически поступают, однако водители автобусов делают это не систематически.
«Наверное, пресловутый человеческий фактор имеет место быть. От этого никуда не денешься. Нельзя сказать, что об этой проблеме не знают ответственные структуры. Нужно всегда говорить о конкретном случае. Может быть, это касается конкретного подвижного состава и конкретного человека, который бросает тень на всю систему», — приводит издание слова директора департамента общественных отношений и социальной политики Радмилы Мартыновой.
По словам Мартыновой, в городе сейчас насчитывается около 80 тыс. инвалидов, почти 1 000 из которых - колясочники. Для полного обеспечения их потребности требуется более миллиарда рублей.