Прокуратура нашла нарушения в расчете мусорного норматива для жителей Омска

Posted 23 апреля 2019, 05:55
Published 23 апреля 2019, 05:55
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Дело в том, что проведенная ведомством проверка исполнения требований законодательства о ценообразовании в сфере обращения с ТКО в части обоснованности нормативов их накопления выявила факты некорректного расчета, произведенного РЭК.
А именно, при определении норматива для жителей многоквартирных домов Омска не учитывалось, что площадкой накопления ТКО пользовались большее количество домов, а соответственно, и жителей, чем предусматривалось по контрольному замеру. Несмотря на то, что данное обстоятельство было обнаружено лишь в ряде случаев, тем не менее это оказало влияние на формирование тарифа.
Представление прокуратуры было принято к сведению руководством Региональной энергетической комиссии Омской области и принято решение об изменении нормативов накопления ТКО с учетом обнаруженных недочетов.
Напомним, ранее РЭК по Омской области в рамках внутренней проверки нашла аналогичные расхождения в своих данных и предложила снизить норматив накопления ТКО на 400 грамм.