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Posted 23 апреля 2019, 05:55

Published 23 апреля 2019, 05:55

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Прокуратура нашла нарушения в расчете мусорного норматива для жителей Омска

Прокуратура нашла нарушения в расчете мусорного норматива для жителей Омска

23 апреля 2019, 05:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Омской области внесла представление в адрес Региональной энергетической комиссии с требованием снизить норматив накопления твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дело в том, что проведенная ведомством проверка исполнения требований законодательства о ценообразовании в сфере обращения с ТКО в части обоснованности нормативов их накопления выявила факты некорректного расчета, произведенного РЭК.

А именно, при определении норматива для жителей многоквартирных домов Омска не учитывалось, что площадкой накопления ТКО пользовались большее количество домов, а соответственно, и жителей, чем предусматривалось по контрольному замеру. Несмотря на то, что данное обстоятельство было обнаружено лишь в ряде случаев, тем не менее это оказало влияние на формирование тарифа.

Представление прокуратуры было принято к сведению руководством Региональной энергетической комиссии Омской области и принято решение об изменении нормативов накопления ТКО с учетом обнаруженных недочетов.

Напомним, ранее РЭК по Омской области в рамках внутренней проверки нашла аналогичные расхождения в своих данных и предложила снизить норматив накопления ТКО на 400 грамм.

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