Прокуратура нашла нарушения в расчете мусорного норматива для жителей Омска

А именно, при определении норматива для жителей многоквартирных домов Омска не учитывалось, что площадкой накопления ТКО пользовались большее количество домов, а соответственно, и жителей, чем предусматривалось по контрольному замеру. Несмотря на то, что данное обстоятельство было обнаружено лишь в ряде случаев, тем не менее это оказало влияние на формирование тарифа.