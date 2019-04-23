На улучшение воздуха в Омске потратят 116 млрд рублей

«Валовые выбросы у нас в городе примерно 250 тыс тонн. Целевой показатель снижения мы запланировали на 52.5 тыс. тонн. Основные мероприятия будут касаться снижения в сфере теплоэнергетики, промышленности и автомобильного транспорта. Предстоит провести дополнительный мониторинг нашего комплексного плана – определить те мероприятия, которые также оказывают воздействие на окружающую среду, но не учтены в валовых выбросах. Например, печное отопление, транзитный транспорт, авиационный», – отметил министр.