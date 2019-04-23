На улучшение воздуха в Омске потратят 116 млрд рублей

Posted 23 апреля 2019, 07:51
Published 23 апреля 2019, 07:51
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
По его словам, комплексный план Омска в рамках федерального проекта «Чистый воздух» состоит из пяти разделов. Он включает в себя мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта (перевод автомобилей на газ, обновление подвижного состава, строительство дорог), от промышленных предприятий, от теплогенерирующих компаний и частного сектора.
Также план включает мониторинг состояния атмосферного воздуха и дополнительные мероприятия, улучшающие состояние атмосферы (рекультивация свалок, озеленение).
«Валовые выбросы у нас в городе примерно 250 тыс тонн. Целевой показатель снижения мы запланировали на 52.5 тыс. тонн. Основные мероприятия будут касаться снижения в сфере теплоэнергетики, промышленности и автомобильного транспорта. Предстоит провести дополнительный мониторинг нашего комплексного плана – определить те мероприятия, которые также оказывают воздействие на окружающую среду, но не учтены в валовых выбросах. Например, печное отопление, транзитный транспорт, авиационный», – отметил министр.
На сегодняшний день в реализации федерального комплексного плана участвуют десять крупнейших предприятий Омска – «Газпромнефть-ОНПЗ», «ТГК-11», «Омсктехуглерод», «Омский каучук», «Омскшина», «Омский завод полипропилена», «Омск РТС», «Первая грузовая компания», «Сатурн» и «Омсктрансмаш».
Бюджет мероприятий до 2024 года составляет 116.1 млрд рублей. Из этой суммы 109.3 млрд рублей –инвестиции в экологию частных компаний. 6.8 млрд рублей – средства федерального бюджета и 400 млн рублей – средства бюджета Омской области.
По словам председателя Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашида Исмаилова, все финансовые средства уже заложены, но для возможности использования средств нужно доказать эффективность их применения.
«Все, что мы тратим в рамках федерального проекта «Чистый воздух», каждый рубль должен быть обоснован, должен быть экологический эффект. Потратил рубль, и ты должен доказать, что эффект есть. Доказать обоснованность траты каждого рубля многие регионы, многие предприятия не могут. Должна быть четкая взаимосвязь потраченного рубля и экологического эффекта», – подчеркнул Исмаилов.