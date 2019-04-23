Конный завод выплатит 450 тысяч пешеходу, сбитому служебным автомобилем

Уточняется, что ни Племенной конный завод, ни ее работник не признали свою ответственность в случившемся и отказывались добровольно компенсировать нанесенный моральный вред, настаивая на том, что омичка сама допустила грубую неосторожность, переходя дорогу в неположенном месте.