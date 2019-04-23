Конный завод выплатит 450 тысяч пешеходу, сбитому служебным автомобилем

Posted 23 апреля 2019, 03:29
Published 23 апреля 2019, 03:29
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в марте 2018 года, когда сотрудник компании, управляя служебной машиной, в районе проспекта Королева в Омске сбил пешехода.
Омичке был причинен тяжкий вред здоровью — она несколько месяцев была ограничена в движении и нуждалась в постоянном постороннем уходе. Длительное восстановительное лечение продолжается до сих пор, спустя год после момента ДТП.
Самого водителя приговорили к наказанию в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением прав на один год.
Уточняется, что ни Племенной конный завод, ни ее работник не признали свою ответственность в случившемся и отказывались добровольно компенсировать нанесенный моральный вред, настаивая на том, что омичка сама допустила грубую неосторожность, переходя дорогу в неположенном месте.
Однако оспорить решение первой инстанции не удалось. Судебная коллегия по гражданским делам оставила судебный акт без изменения.