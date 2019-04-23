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Posted 23 апреля 2019, 03:29

Published 23 апреля 2019, 03:29

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Конный завод выплатит 450 тысяч пешеходу, сбитому служебным автомобилем

Конный завод выплатит 450 тысяч пешеходу, сбитому служебным автомобилем

23 апреля 2019, 03:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омскому Племенному конному заводу в апелляционном порядке не удалось оспорить решение суда, согласно которому организация должна выплатить 450 тыс рублей женщине-пешеходу, сбитой служебным автомобилем, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в марте 2018 года, когда сотрудник компании, управляя служебной машиной, в районе проспекта Королева в Омске сбил пешехода.

Омичке был причинен тяжкий вред здоровью — она несколько месяцев была ограничена в движении и нуждалась в постоянном постороннем уходе. Длительное восстановительное лечение продолжается до сих пор, спустя год после момента ДТП.

Самого водителя приговорили к наказанию в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением прав на один год.

Уточняется, что ни Племенной конный завод, ни ее работник не признали свою ответственность в случившемся и отказывались добровольно компенсировать нанесенный моральный вред, настаивая на том, что омичка сама допустила грубую неосторожность, переходя дорогу в неположенном месте.

Однако оспорить решение первой инстанции не удалось. Судебная коллегия по гражданским делам оставила судебный акт без изменения.

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