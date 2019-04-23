Экс-гендиректора «Калачинского коммунальника» обвинили в растрате

Кроме того, имея полномочия совершать от имени ООО «Водоканал» гражданско-правовые сделки и выполнять административно-хозяйственные функции в отношении имущества компании, бывший гендиректор АО «Калачинский коммунальник» похитил у «Водоканала» кирпич на сумму семь тысяч рублей.