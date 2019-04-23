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Posted 23 апреля 2019, 04:00

Published 23 апреля 2019, 04:00

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Экс-гендиректора «Калачинского коммунальника» обвинили в растрате

Экс-гендиректора «Калачинского коммунальника» обвинили в растрате

23 апреля 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области бывшего генерального директора АО «Калачинский коммунальник» обвинили в присвоении и растрате товарно-материальных ценностей и денег компании. Уголовное дело будет рассмотрено в Калачинском городском суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По версии следствия, осенью 2018 года бывший гендиректор общества похитил товарно-материальные ценности и средства организации и использовал для строительства капитального гаража на своем земельном участке. Материальный ущерб, причиненный омичом, оценивается в 44 тыс. рублей.

Кроме того, имея полномочия совершать от имени ООО «Водоканал» гражданско-правовые сделки и выполнять административно-хозяйственные функции в отношении имущества компании, бывший гендиректор АО «Калачинский коммунальник» похитил у «Водоканала» кирпич на сумму семь тысяч рублей.

Отмечено, что мужчина отрицает свою вину в совершенных преступлениях. Степень его вины определит суд.

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