Экс-гендиректора «Калачинского коммунальника» обвинили в растрате

Posted 23 апреля 2019, 04:00
Published 23 апреля 2019, 04:00
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
По версии следствия, осенью 2018 года бывший гендиректор общества похитил товарно-материальные ценности и средства организации и использовал для строительства капитального гаража на своем земельном участке. Материальный ущерб, причиненный омичом, оценивается в 44 тыс. рублей.
Кроме того, имея полномочия совершать от имени ООО «Водоканал» гражданско-правовые сделки и выполнять административно-хозяйственные функции в отношении имущества компании, бывший гендиректор АО «Калачинский коммунальник» похитил у «Водоканала» кирпич на сумму семь тысяч рублей.
Отмечено, что мужчина отрицает свою вину в совершенных преступлениях. Степень его вины определит суд.