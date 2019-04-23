Двое омичей угнали гоночные автомобили с картодрома

Posted 23 апреля 2019, 07:29
Published 23 апреля 2019, 07:29
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Нарушителей задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, когда пьяные мужчины катались по дороге на улице Завертяева. Как выяснилось, оба водителя являются сотрудниками другого картодрома, расположенного в одном из городских парков.
К слову, мужчины уже совершали подобные проступки, а один из них и вовсе неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь разбираться с нарушителями будут сотрудники правоохранительных органов.