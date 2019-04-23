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Posted 23 апреля 2019, 07:29

Published 23 апреля 2019, 07:29

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Двое омичей угнали гоночные автомобили с картодрома

Двое омичей угнали гоночные автомобили с картодрома

23 апреля 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 22 апреля, в Омске двое мужчин, 29 и 30 лет, угнали гоночные автомобили с территории картодрома, расположенного в Центральном округе, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Нарушителей задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, когда пьяные мужчины катались по дороге на улице Завертяева. Как выяснилось, оба водителя являются сотрудниками другого картодрома, расположенного в одном из городских парков.

К слову, мужчины уже совершали подобные проступки, а один из них и вовсе неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь разбираться с нарушителями будут сотрудники правоохранительных органов.

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