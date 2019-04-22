За убийство знакомого омича осудили на восемь лет колонии строгого режима

В суде установлено, что преступление было совершено 12 января 2019 года. Мужчины проводили время за совместным распитием спиртных напитков, когда потерпевший оскорбительно высказался в адрес сожительницы своего знакомого. Омич не стерпел критики, схватил нож и нанес удар в грудь обидчику. Мужчина скончался на месте.