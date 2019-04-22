За убийство знакомого омича осудили на восемь лет колонии строгого режима

Posted 22 апреля 2019, 05:29
Published 22 апреля 2019, 05:29
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
В суде установлено, что преступление было совершено 12 января 2019 года. Мужчины проводили время за совместным распитием спиртных напитков, когда потерпевший оскорбительно высказался в адрес сожительницы своего знакомого. Омич не стерпел критики, схватил нож и нанес удар в грудь обидчику. Мужчина скончался на месте.
За совершенное преступление сельчанин проведет восемь лет в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.