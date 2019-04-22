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Posted 22 апреля 2019, 05:29

Published 22 апреля 2019, 05:29

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

За убийство знакомого омича осудили на восемь лет колонии строгого режима

За убийство знакомого омича осудили на восемь лет колонии строгого режима

22 апреля 2019, 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
К восьми годам колонии строгого режима приговорили 58-летнего жителя поселка Боевой Исилькульского района Омской области за убийство своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В суде установлено, что преступление было совершено 12 января 2019 года. Мужчины проводили время за совместным распитием спиртных напитков, когда потерпевший оскорбительно высказался в адрес сожительницы своего знакомого. Омич не стерпел критики, схватил нож и нанес удар в грудь обидчику. Мужчина скончался на месте.

За совершенное преступление сельчанин проведет восемь лет в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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