В Омске временно запретят ездить ночью по Окружной дороге

В частности, движение по Окружной дороге будет ограничено от улицы Барабинской до въезда на проезд к административному зданию по адресу Барабинская, 30. Проехать по улице нельзя будет 26 апреля с 22:00 до 06:00 27 апреля, с 22:00 27 апреля до 06:00 28 апреля, с 22:00 28 апреля до 06:00 29 апреля 2019 года.