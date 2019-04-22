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Posted 22 апреля 2019, 10:18

Published 22 апреля 2019, 10:18

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В Омске временно запретят ездить ночью по Окружной дороге

В Омске временно запретят ездить ночью по Окружной дороге

22 апреля 2019, 10:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мэрии города сообщили, что ограничения вводятся из-за капитального ремонта железнодорожных путей.

В частности, движение по Окружной дороге будет ограничено от улицы Барабинской до въезда на проезд к административному зданию по адресу Барабинская, 30. Проехать по улице нельзя будет 26 апреля с 22:00 до 06:00 27 апреля, с 22:00 27 апреля до 06:00 28 апреля, с 22:00 28 апреля до 06:00 29 апреля 2019 года.

Для информирования горожан об ограничениях на улицах Кирова, 4-я Транспортная, 3-я Молодежная, Барабинская и Богдана Хмельницкого будут установлены специальные информационные щиты.

В департаменте общественной безопасности подчеркнули, что ремонтные работы будут проводиться на охраняемом дорожном переезде по улице Барабинская. Ограничения вводят на основании обращения ООО «Промышленно-коммерческий центр «Промжелдортранс».

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