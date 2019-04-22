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Posted 22 апреля 2019, 10:50

Published 22 апреля 2019, 10:50

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Мнимые руководители омских ломбардов обманули приемщиков на 91 тыс. рублей

Мнимые руководители омских ломбардов обманули приемщиков на 91 тыс. рублей

22 апреля 2019, 10:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что сразу в два отдела полиции обратился руководитель сети местных ломбардов. Он рассказал, что мошенники выманили у его подчиненных около 100 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что в обоих случаях работникам ломбардов, расположенных на улицах 70 лет Октября и Багратиона, позвонил неизвестный с московского номера и представился директором сети.

У приемщиков он потребовал перевести ему через банкомат всю имеющуюся в кассе наличность, чтобы оплатить этими средствами новое оборудование и рекламный баннер. Работники исполнили просьбу, как выяснилось, мнимого директора. Об этом приемщикам сообщил уже настоящий руководитель сети. В сумме неизвестные выманили у приемщиков 91 500 рублей.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска выявляют аналогичные преступления на территории города, а также пытаются установить, на чей счет были переведены деньги. В ведомстве уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено.

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