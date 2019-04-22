Мнимые руководители омских ломбардов обманули приемщиков на 91 тыс. рублей

У приемщиков он потребовал перевести ему через банкомат всю имеющуюся в кассе наличность, чтобы оплатить этими средствами новое оборудование и рекламный баннер. Работники исполнили просьбу, как выяснилось, мнимого директора. Об этом приемщикам сообщил уже настоящий руководитель сети. В сумме неизвестные выманили у приемщиков 91 500 рублей.