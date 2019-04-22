Горячую воду в Омске начнут отключать уже 28 мая (Список адресов)

Posted 22 апреля 2019, 04:42
Published 22 апреля 2019, 04:42
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Ежегодные летние отключения воды производятся на срок до 14 суток. В это время идет подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону — проводят гидравлические испытания, ремонтируют и реконструируют трубопроводы, электронасосы и насосные станции.
Более 500 домов останутся без горячего водоснабжения уже с 28 мая и по 10 июня. В частности, отключат горячую воду жителям 17-го Военного городка, проезда Челюскинцев, улицы 10 лет Октября, набережной Тухачевского, проспекта Королева, 20-й, 22-й и 25-й Линий, 5-й Армии, Нейбута, Арсеньева, Березовой, Шукшина, Волховстроя, Гусарова, Вавилова и Волочаевской.