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Posted 22 апреля 2019, 04:42

Published 22 апреля 2019, 04:42

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Горячую воду в Омске начнут отключать уже 28 мая (Список адресов)

Горячую воду в Омске начнут отключать уже 28 мая (Список адресов)

22 апреля 2019, 04:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Отключение горячей воды в Омске в этом году начнется уже в конце мая. Компания «Омск РТС» подготовила график профилактических летних работ, а вместе с тем и поадресный список потребителей со сроками отключения горячего водоснабжения.

Ежегодные летние отключения воды производятся на срок до 14 суток. В это время идет подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону — проводят гидравлические испытания, ремонтируют и реконструируют трубопроводы, электронасосы и насосные станции.

Более 500 домов останутся без горячего водоснабжения уже с 28 мая и по 10 июня. В частности, отключат горячую воду жителям 17-го Военного городка, проезда Челюскинцев, улицы 10 лет Октября, набережной Тухачевского, проспекта Королева, 20-й, 22-й и 25-й Линий, 5-й Армии, Нейбута, Арсеньева, Березовой, Шукшина, Волховстроя, Гусарова, Вавилова и Волочаевской.

Поадресный список отключения горячего водоснабжения на сайте «Омск РТС».

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