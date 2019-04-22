Благоустроенные в прошлом году омские дворы начали разваливаться после зимы

По его словам, замечания комиссия выявила на всех 75-ти дворах. Объем замечаний оценивается как значительный среди нарушений - просадки и трещины асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки, брошенный на газоне строительный мусор, разбитые скамейки и расшатанные фонари. Отмечается, что устранить их должны в срок до 30 апреля. Подрядчики уже приступили к работам.