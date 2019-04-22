gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2019, 11:30

Published 22 апреля 2019, 11:30

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Благоустроенные в прошлом году омские дворы начали разваливаться после зимы

Благоустроенные в прошлом году омские дворы начали разваливаться после зимы

22 апреля 2019, 11:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Комиссия нашла замечания во всех 75 городских дворах, которые отремонтировали в прошлом году за бюджетные деньги, рассказали в мэрии Омска.

Городские службы начали плановый объезд дворов, чтобы посмотреть, как сделанный в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» ремонт перенес минувшую зиму. В результате комиссии на отремонтированных объектах были найдены дефекты. Подрядчики, согласно контрактам, эти нарушения должны устранить в ближайшее время.

Итоги проверки обсудили в Управлении дорожного хозяйства. В совещании участвовали как заказчики работ, так и исполнители, а также представители служб строительного контроля, окружных администраций, департамента горхозяйства администрации и начальники окружных дорожно-эксплуатационных участков.

«С 1 по 18 апреля мы комиссионно проверили состояние общественных и дворовых территорий. Выявлен ряд замечаний. По итогам объездов комиссией составлены акты. В ходе совещания установлены сроки устранения этих замечаний. В рамках гарантийных обязательств их необходимо устранить до 30 апреля включительно», - сообщил директор Управления дорожного хозяйства Владимир Казимиров.

По его словам, замечания комиссия выявила на всех 75-ти дворах. Объем замечаний оценивается как значительный среди нарушений - просадки и трещины асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки, брошенный на газоне строительный мусор, разбитые скамейки и расшатанные фонари. Отмечается, что устранить их должны в срок до 30 апреля. Подрядчики уже приступили к работам.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика