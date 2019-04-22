Благоустроенные в прошлом году омские дворы начали разваливаться после зимы

Posted 22 апреля 2019, 11:30
Published 22 апреля 2019, 11:30
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Городские службы начали плановый объезд дворов, чтобы посмотреть, как сделанный в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» ремонт перенес минувшую зиму. В результате комиссии на отремонтированных объектах были найдены дефекты. Подрядчики, согласно контрактам, эти нарушения должны устранить в ближайшее время.
Итоги проверки обсудили в Управлении дорожного хозяйства. В совещании участвовали как заказчики работ, так и исполнители, а также представители служб строительного контроля, окружных администраций, департамента горхозяйства администрации и начальники окружных дорожно-эксплуатационных участков.
«С 1 по 18 апреля мы комиссионно проверили состояние общественных и дворовых территорий. Выявлен ряд замечаний. По итогам объездов комиссией составлены акты. В ходе совещания установлены сроки устранения этих замечаний. В рамках гарантийных обязательств их необходимо устранить до 30 апреля включительно», - сообщил директор Управления дорожного хозяйства Владимир Казимиров.
По его словам, замечания комиссия выявила на всех 75-ти дворах. Объем замечаний оценивается как значительный среди нарушений - просадки и трещины асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки, брошенный на газоне строительный мусор, разбитые скамейки и расшатанные фонари. Отмечается, что устранить их должны в срок до 30 апреля. Подрядчики уже приступили к работам.