gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 апреля 2019, 11:04

Published 21 апреля 2019, 11:04

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В России появятся частные кладбища под государственным контролем

В России появятся частные кладбища под государственным контролем

21 апреля 2019, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Новые Известия» сообщили, что законопроект «О похоронном деле» внесут на рассмотрение в ближайшее время.

По данным издания, Минстрой подготовил законопроект, согласно которому в России вскоре должны появиться частные кладбища на основе государственно-частного партнерства. При этом похоронные услуги будут оказывать только компании, которые заключат специальное соглашение с собственниками кладбищ.

Сейчас документ изучают эксперты, после этого он будет внесет в правительство, пояснили в ведомстве.

В Союзе пенсионеров эту идею поддерживают и отмечают, что в крупных городах на государственных кладбищах часто возникают проблемы с оформлением документов или осуществлением самих похорон.

«Главное, чтобы государство не теряло функцию регулятора в этих вопросах для того, чтобы здесь был не только здравый смысл, но и некая социальная справедливость. Чтобы цены регулировались, чтобы процедуры все соблюдались в соответствии с общепринятыми канонами», — приводят «Новые Известия» слова председателя Союза Валерия Рязанского.

Намерение размещать на государственной земле новые кладбища подтвердила и исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика