В России появятся частные кладбища под государственным контролем

Posted 21 апреля 2019, 11:04
Published 21 апреля 2019, 11:04
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
По данным издания, Минстрой подготовил законопроект, согласно которому в России вскоре должны появиться частные кладбища на основе государственно-частного партнерства. При этом похоронные услуги будут оказывать только компании, которые заключат специальное соглашение с собственниками кладбищ.
Сейчас документ изучают эксперты, после этого он будет внесет в правительство, пояснили в ведомстве.
В Союзе пенсионеров эту идею поддерживают и отмечают, что в крупных городах на государственных кладбищах часто возникают проблемы с оформлением документов или осуществлением самих похорон.
«Главное, чтобы государство не теряло функцию регулятора в этих вопросах для того, чтобы здесь был не только здравый смысл, но и некая социальная справедливость. Чтобы цены регулировались, чтобы процедуры все соблюдались в соответствии с общепринятыми канонами», — приводят «Новые Известия» слова председателя Союза Валерия Рязанского.
Намерение размещать на государственной земле новые кладбища подтвердила и исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.