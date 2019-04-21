В России появятся частные кладбища под государственным контролем

«Главное, чтобы государство не теряло функцию регулятора в этих вопросах для того, чтобы здесь был не только здравый смысл, но и некая социальная справедливость. Чтобы цены регулировались, чтобы процедуры все соблюдались в соответствии с общепринятыми канонами», — приводят «Новые Известия» слова председателя Союза Валерия Рязанского.