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Posted 21 апреля 2019, 04:42

Published 21 апреля 2019, 04:42

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

С 1 мая по Иртышу начнут ходить лодки и катера

С 1 мая по Иртышу начнут ходить лодки и катера

21 апреля 2019, 04:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили о скором открытии сезона навигации маломерных судов.

Период навигации судов на водных объектах Омской области начнется 1 мая и продлится до 31 октября 2019 года.

Перед тем, как спустить на воду судна, владельцев лодок и катеров призывают проверить состояние их корпусов и надстроек, целостность механизмов, очистить оборудование от грязи и ликвидировать подтеки горюче-смазочных материалов. Кроме этого, следует обязательно подготовить спасательный инвентарь.

«Необходимо проверить, не истек ли срок разрешительных документов, таких как удостоверение на право управления маломерным судном, и срок освидетельствования маломерных судов», — напомнили владельцам суден в МЧС.

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