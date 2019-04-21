С 1 мая по Иртышу начнут ходить лодки и катера

Posted 21 апреля 2019, 04:42
Published 21 апреля 2019, 04:42
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Период навигации судов на водных объектах Омской области начнется 1 мая и продлится до 31 октября 2019 года.
Перед тем, как спустить на воду судна, владельцев лодок и катеров призывают проверить состояние их корпусов и надстроек, целостность механизмов, очистить оборудование от грязи и ликвидировать подтеки горюче-смазочных материалов. Кроме этого, следует обязательно подготовить спасательный инвентарь.
«Необходимо проверить, не истек ли срок разрешительных документов, таких как удостоверение на право управления маломерным судном, и срок освидетельствования маломерных судов», — напомнили владельцам суден в МЧС.