С 1 мая по Иртышу начнут ходить лодки и катера

Перед тем, как спустить на воду судна, владельцев лодок и катеров призывают проверить состояние их корпусов и надстроек, целостность механизмов, очистить оборудование от грязи и ликвидировать подтеки горюче-смазочных материалов. Кроме этого, следует обязательно подготовить спасательный инвентарь.