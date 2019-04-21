Погода в Омске: снег, дождь, +13 градусов

По данным Обь-Иртышского УГМС, в первые три дня новой рабочей недели будет снежно и дождливо, при этом воздух нагреется до +13 градусов.

В ночь на понедельник, 22 апреля, воздух остынет максимум до -4 градусов, днем же температура поднимется до +13 градусов. При этом местами ожидается мокрый снег и дождь. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Во вторник, 23 апреля, ночью ожидается температура от -2 до +3, днем повысится до +15 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. В среду, 24 апреля, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью воздух остынет до -1, днем температура поднимется до +14 градусов. Местами мокрый снег и дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с.