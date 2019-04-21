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Posted 21 апреля 2019, 05:28

Published 21 апреля 2019, 05:28

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Погода в Омске: снег, дождь, +13 градусов

Погода в Омске: снег, дождь, +13 градусов

21 апреля 2019, 05:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в первые три дня новой рабочей недели будет снежно и дождливо, при этом воздух нагреется до +13 градусов.

В ночь на понедельник, 22 апреля, воздух остынет максимум до -4 градусов, днем же температура поднимется до +13 градусов. При этом местами ожидается мокрый снег и дождь. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с.

Во вторник, 23 апреля, ночью ожидается температура от -2 до +3, днем повысится до +15 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.

В среду, 24 апреля, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью воздух остынет до -1, днем температура поднимется до +14 градусов. Местами мокрый снег и дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с.

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