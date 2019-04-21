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Posted 21 апреля 2019, 03:40

Published 21 апреля 2019, 03:40

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Мэр Омска высказалась о возможном появлении ночных автобусов

Мэр Омска высказалась о возможном появлении ночных автобусов

21 апреля 2019, 03:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Оксана Фадина не готова одобрить дополнительные маршруты в темное время суток.

Об этом она сообщила вчера, 20 апреля, на общегородском субботнике. Она пояснила, что решение зависит исключительно от мнения граждан.

«Надо определить трафик, с точки зрения экономики и спроса выдержать баланс, поэтому опрашиваем омичей. Посмотрим результаты, у нас 1.078 миллиона человек», — приводит слова Фадиной «Супер Омск».

Департамент транспорта Администрации Омска запустил онлайн-опрос, по результатам которого будет известно, насколько горожанам необходимы ночные автобусы. Его результаты обещают внимательно изучить и донести до перевозчиков. Несмотря на то, что дептранспорта считает, что перевозчики будут работать в убыток, горожане высказались о готовности платить больше 30 рублей за ночные поездки в общественном транспорте.

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