Мэр Омска высказалась о возможном появлении ночных автобусов

Posted 21 апреля 2019, 03:40
Published 21 апреля 2019, 03:40
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Об этом она сообщила вчера, 20 апреля, на общегородском субботнике. Она пояснила, что решение зависит исключительно от мнения граждан.
«Надо определить трафик, с точки зрения экономики и спроса выдержать баланс, поэтому опрашиваем омичей. Посмотрим результаты, у нас 1.078 миллиона человек», — приводит слова Фадиной «Супер Омск».
Департамент транспорта Администрации Омска запустил онлайн-опрос, по результатам которого будет известно, насколько горожанам необходимы ночные автобусы. Его результаты обещают внимательно изучить и донести до перевозчиков. Несмотря на то, что дептранспорта считает, что перевозчики будут работать в убыток, горожане высказались о готовности платить больше 30 рублей за ночные поездки в общественном транспорте.