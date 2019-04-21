Мэр Омска высказалась о возможном появлении ночных автобусов

Департамент транспорта Администрации Омска запустил онлайн-опрос, по результатам которого будет известно, насколько горожанам необходимы ночные автобусы. Его результаты обещают внимательно изучить и донести до перевозчиков. Несмотря на то, что дептранспорта считает, что перевозчики будут работать в убыток, горожане высказались о готовности платить больше 30 рублей за ночные поездки в общественном транспорте.