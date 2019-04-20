gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 2019, 11:06

Published 20 апреля 2019, 11:06

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В Омской области вновь ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей

В Омской области вновь ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей

20 апреля 2019, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По приказу Главного управления ветеринарии Омской области в Любинском районе в поселке Камышловский введен карантин из-за инфекционной анемии лошадей.

Согласно тексту приказа, очаг инфекции найден в поселке в подсобном хозяйстве на улице Первомайская. 9 апреля специалисты обнаружили здесь лошадь с опасным заболеванием. Закончился карантин только 13 июня.

Во время карантина на территории поселка Камышловский нельзя ввозить и вывозить животных, которые могут заболеть инфекционной анемией, убивать и реализовывать восприимчивых к болезни животных, а также вывозить и реализовывать корм, с которым могли иметь контакт зараженные животные. Посещать подсобное хозяйство могут только специалисты ветуправления. Также запрещены случки восприимчивых животных и реализация кобыльего молока.

В минувшую среду, 17 апреля, в селе Благородовка Одесского района был снят карантин по инфекционной анемии лошадей. Здесь заболело первое в этом году животное.

В региональном Россельхознадзоре отмечают, что в 2018 году на территории региона опасной вирусной болезнью однокопытных животных заболели 60 животных в 38 благоприятных районах.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика