В Омской области вновь ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей

Во время карантина на территории поселка Камышловский нельзя ввозить и вывозить животных, которые могут заболеть инфекционной анемией, убивать и реализовывать восприимчивых к болезни животных, а также вывозить и реализовывать корм, с которым могли иметь контакт зараженные животные. Посещать подсобное хозяйство могут только специалисты ветуправления. Также запрещены случки восприимчивых животных и реализация кобыльего молока.