В Омской области вновь ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей

Posted 20 апреля 2019, 11:06
Published 20 апреля 2019, 11:06
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Согласно тексту приказа, очаг инфекции найден в поселке в подсобном хозяйстве на улице Первомайская. 9 апреля специалисты обнаружили здесь лошадь с опасным заболеванием. Закончился карантин только 13 июня.
Во время карантина на территории поселка Камышловский нельзя ввозить и вывозить животных, которые могут заболеть инфекционной анемией, убивать и реализовывать восприимчивых к болезни животных, а также вывозить и реализовывать корм, с которым могли иметь контакт зараженные животные. Посещать подсобное хозяйство могут только специалисты ветуправления. Также запрещены случки восприимчивых животных и реализация кобыльего молока.
В минувшую среду, 17 апреля, в селе Благородовка Одесского района был снят карантин по инфекционной анемии лошадей. Здесь заболело первое в этом году животное.
В региональном Россельхознадзоре отмечают, что в 2018 году на территории региона опасной вирусной болезнью однокопытных животных заболели 60 животных в 38 благоприятных районах.