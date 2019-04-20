В Омской области скончался водитель «Лады», вылетевший с трассы в кювет

Posted 20 апреля 2019, 07:02
Published 20 апреля 2019, 07:02
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Информация о ДТП поступила в дежурную часть отдела МВД России по Называевскому району сегодня, около 8 утра. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции и скорая медицинская помощь.
Полицейские на месте аварии предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» в районе первого километра автодороги из Называевска в Череновку съехал в кювет.
По сообщению пресс-службы ведомства, водитель автомобиля скончался на месте аварии. Омские госавтоинспекторы выясняют все подробности и обстоятельства смертельного ДТП.