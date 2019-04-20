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Posted 20 апреля 2019, 07:02

Published 20 апреля 2019, 07:02

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В Омской области скончался водитель «Лады», вылетевший с трассы в кювет

В Омской области скончался водитель «Лады», вылетевший с трассы в кювет

20 апреля 2019, 07:02
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Смертельное ДТП, по данным пресс-службы УМВД России по Омской области, произошло на автодороге Называевск — Череновка.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть отдела МВД России по Называевскому району сегодня, около 8 утра. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции и скорая медицинская помощь.

Полицейские на месте аварии предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» в районе первого километра автодороги из Называевска в Череновку съехал в кювет.

По сообщению пресс-службы ведомства, водитель автомобиля скончался на месте аварии. Омские госавтоинспекторы выясняют все подробности и обстоятельства смертельного ДТП.

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