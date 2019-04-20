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Posted 20 апреля 2019, 04:17

Published 20 апреля 2019, 04:17

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

В Омске поймали таксиста, который присвоил себе ценную посылку

В Омске поймали таксиста, который присвоил себе ценную посылку

20 апреля 2019, 04:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омичка вызвала такси, чтобы передать телефон своей подруге, однако гаджет до нее так и не доехал, пояснили в омской полиции.

О хищении телефона 33-летняя жительница Центрального округа заявила в отдел полиции № 10. Она рассказала, что ей срочно нужно было передать телефон подруге на другой конец города, и для этого она вызвала такси. Прибывшему водителю она передала гаджет стоимостью 30 тыс. рублей и попросила увезти в Кировский округ, однако телефон подруга так и не получила.

Сотрудники уголовного розыска нашли водителя, которому женщина передала телефон. Им оказался 32-летний омич, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Полицейским он признался, что решил присвоить дорогой телефон. Имущество у злоумышленника было изъято и возвращено владелице.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на таксиста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ему грозит наказание вплоть до 5 лет тюрьмы.

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