В Омске поймали таксиста, который присвоил себе ценную посылку

Posted 20 апреля 2019, 04:17
Published 20 апреля 2019, 04:17
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
О хищении телефона 33-летняя жительница Центрального округа заявила в отдел полиции № 10. Она рассказала, что ей срочно нужно было передать телефон подруге на другой конец города, и для этого она вызвала такси. Прибывшему водителю она передала гаджет стоимостью 30 тыс. рублей и попросила увезти в Кировский округ, однако телефон подруга так и не получила.
Сотрудники уголовного розыска нашли водителя, которому женщина передала телефон. Им оказался 32-летний омич, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Полицейским он признался, что решил присвоить дорогой телефон. Имущество у злоумышленника было изъято и возвращено владелице.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на таксиста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ему грозит наказание вплоть до 5 лет тюрьмы.