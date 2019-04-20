В Омске поймали таксиста, который присвоил себе ценную посылку

О хищении телефона 33-летняя жительница Центрального округа заявила в отдел полиции № 10. Она рассказала, что ей срочно нужно было передать телефон подруге на другой конец города, и для этого она вызвала такси. Прибывшему водителю она передала гаджет стоимостью 30 тыс. рублей и попросила увезти в Кировский округ, однако телефон подруга так и не получила.