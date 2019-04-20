В Минфине Омской области согласились с претензиями Счетной палаты РФ

Posted 20 апреля 2019, 05:03
Published 20 апреля 2019, 05:03
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Городу55 он пояснил, что палата подтвердила позицию регионального правительства. По его словам, область по объективным причинам не может обеспечить необходимое финансирование долгостроев без поддержки Федерации.
«Завершение всем известных наших долгостроев требует сегодня таких финансовых вложений, которые в существующих условиях региону в одиночку не под силу. Аудиторы Счетной палаты, вникнув в ситуацию, пришли к таким же выводам», — подчеркнул Чеченко.
При этом он отметил, что многие недострои удалось «сдвинуть с места». Главными для региона остаются вопросы строительства, ремонта и оснащения школ, детсадов, медучреждений, а также вопросы обеспечения необходимой зарплатой работников бюджетной сферы, вопросы дорожного строительства и прочие.
Долговую нагрузку на бюджет региона, по его словам, необходимо сводить к минимуму, и поэтому все решения, принятые региональным правительством под руководством губернатора области, глубоко обдуманы и проработаны.
«Составлен план действий по работе с незавершенными объектами. Сейчас актуализируется документация по гидроузлу, на ее основе будут приниматься дальнейшие решения по этому объекту. Готова проектно-сметная документация по консервации метрополитена, и как уже известно, затраты на эти цели будут существеннее, чем предполагалось в начале 2018 года по предварительным расчетам. В этом положении важно то, что Счетная палата с нами в оценке текущей ситуации с омскими долгостроями солидарна, и я полагаю, выводы ведомства поспособствуют отстаиванию интересов региона по привлечению федеральных средств на завершение объектов. Региону должна быть оказана поддержка в решении этих вопросов», — заверил Вадим Чеченко.
В Счетной палате РФ накануне заявили, что Омская область не может самостоятельно справиться с проблемой долгостроев, включая метрополитен.