В Минфине Омской области согласились с претензиями Счетной палаты РФ

«Составлен план действий по работе с незавершенными объектами. Сейчас актуализируется документация по гидроузлу, на ее основе будут приниматься дальнейшие решения по этому объекту. Готова проектно-сметная документация по консервации метрополитена, и как уже известно, затраты на эти цели будут существеннее, чем предполагалось в начале 2018 года по предварительным расчетам. В этом положении важно то, что Счетная палата с нами в оценке текущей ситуации с омскими долгостроями солидарна, и я полагаю, выводы ведомства поспособствуют отстаиванию интересов региона по привлечению федеральных средств на завершение объектов. Региону должна быть оказана поддержка в решении этих вопросов», — заверил Вадим Чеченко.