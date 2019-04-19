Ожидание и реальность: сколько зарабатывают омские бухгалтеры

Posted 19 апреля 2019, 11:19
Published 19 апреля 2019, 11:19
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Омск, по данным исследования, стал лидером по снижению предлагаемой бухгалтерам зарплаты: этот показатель упал в среднем на 3.3%. Лидером по среднему заработку бухгалтеров в стране стала Москва - здесь он составляет 48 500 рублей. Омск занял в рейтинге 20-е место с зарплатой в 24 200 рублей. Завершает список из 23 городов, вошедших в исследования, Тольятти со средней зарплатой в 22 100 рублей.
При этом Омск стал первым из 11 городов, где желаемые зарплаты выше предлагаемых. В среднем, ожидание отличается от реальности и горожане хотят ежемесячно получать 28 400 рублей. В 12 городах соискатели указывают в резюме зарплату ниже, чем предлагают работодатели.
Самые высокие числа в резюме указали соискатели в Москве (50 500 рублей) и Санкт-Петербурге (36 900), а ниже всего себя оценили бухгалтеры из Волгограда (22 400).
Востребованность специалистов по бухгалтерскому учету, согласно исследованию, с прошлого года почти не изменилась: вакансий по России стало на 0.8% меньше. Средняя зарплата по всем специальностям по России выросла на 5.5% и составила 36 600 рублей. В Омске же она увеличилась на 8.6% и составила 31 500 рублей.