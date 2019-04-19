Ожидание и реальность: сколько зарабатывают омские бухгалтеры

Востребованность специалистов по бухгалтерскому учету, согласно исследованию, с прошлого года почти не изменилась: вакансий по России стало на 0.8% меньше. Средняя зарплата по всем специальностям по России выросла на 5.5% и составила 36 600 рублей. В Омске же она увеличилась на 8.6% и составила 31 500 рублей.