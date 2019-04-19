Минфин Омской области объявил аукционы на 5 млрд рублей

Posted 19 апреля 2019, 13:50
Published 19 апреля 2019, 13:50
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Торги проводит Министерство финансов Омской области. Средства, согласно документам аукциона, будут направлены на «покрытие дефицита областного бюджета и погашения государственных долговых обязательств Омской области».
Начальная цена каждого из контрактов - 176,4 млн рублей, или 8,75% годовых, говорится в документации закупки. Использовать лимиты кредитных линий начнут не ранее 25 декабря текущего года, а погасить их будет необходимо до конца 2021 года.
Заявки кредитные организации могут подать в срок до 7 мая. Подвести итоги всех пяти аукционов планируется 13 мая.