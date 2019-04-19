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Posted 19 апреля 2019, 13:50

Published 19 апреля 2019, 13:50

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Минфин Омской области объявил аукционы на 5 млрд рублей

Минфин Омской области объявил аукционы на 5 млрд рублей

19 апреля 2019, 13:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 19 апреля, на портале госзакупок появились сообщения о проведении пяти электронных аукционов на открытие кредитных линий с лимитом в 1 млрд рублей каждая.

Торги проводит Министерство финансов Омской области. Средства, согласно документам аукциона, будут направлены на «покрытие дефицита областного бюджета и погашения государственных долговых обязательств Омской области».

Начальная цена каждого из контрактов - 176,4 млн рублей, или 8,75% годовых, говорится в документации закупки. Использовать лимиты кредитных линий начнут не ранее 25 декабря текущего года, а погасить их будет необходимо до конца 2021 года.

Заявки кредитные организации могут подать в срок до 7 мая. Подвести итоги всех пяти аукционов планируется 13 мая.

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