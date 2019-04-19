Из Омска планируют запустить регулярные рейсы в Китай

Posted 19 апреля 2019, 12:17
Published 19 апреля 2019, 12:17
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
На транспортно-туристическом форуме в Омске он пояснил, что в ближайшем будущем будет создан транспортный хаб на базе аэропорта. Компания при реализации планов основывается на опыте Екатеринбурга и Новосибирска.
Сейчас, по словам Селиверстова, ведутся переговоры по организации регулярных авиарейсов в Германию, Китай, Грузию и Армению. Также прорабатываются планы по развитию сети маршрутов по России. В частности, из Омска планируется открыть рейсы в Уфу, Тюмень, Ростов-на-Дону, Новокузнецк, Горно-Алтайск, а также увеличить частоту полетов в Красноярск.
При этом замдиректора по развитию аэропорта подчеркнул, что запланированное осуществится нескоро: увеличение числа рейсов произойдет, предположительно, к лету 2020 года.