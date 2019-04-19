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Posted 19 апреля 2019, 12:17

Published 19 апреля 2019, 12:17

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Из Омска планируют запустить регулярные рейсы в Китай

Из Омска планируют запустить регулярные рейсы в Китай

19 апреля 2019, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом, по данным «Вечернего Омска», сегодня рассказал заместитель директора по развитию Омского аэропорта Олег Селиверстов.

На транспортно-туристическом форуме в Омске он пояснил, что в ближайшем будущем будет создан транспортный хаб на базе аэропорта. Компания при реализации планов основывается на опыте Екатеринбурга и Новосибирска.

Сейчас, по словам Селиверстова, ведутся переговоры по организации регулярных авиарейсов в Германию, Китай, Грузию и Армению. Также прорабатываются планы по развитию сети маршрутов по России. В частности, из Омска планируется открыть рейсы в Уфу, Тюмень, Ростов-на-Дону, Новокузнецк, Горно-Алтайск, а также увеличить частоту полетов в Красноярск.

При этом замдиректора по развитию аэропорта подчеркнул, что запланированное осуществится нескоро: увеличение числа рейсов произойдет, предположительно, к лету 2020 года.

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