Из Омска планируют запустить регулярные рейсы в Китай

Сейчас, по словам Селиверстова, ведутся переговоры по организации регулярных авиарейсов в Германию, Китай, Грузию и Армению. Также прорабатываются планы по развитию сети маршрутов по России. В частности, из Омска планируется открыть рейсы в Уфу, Тюмень, Ростов-на-Дону, Новокузнецк, Горно-Алтайск, а также увеличить частоту полетов в Красноярск.